Bruselas abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar su IA

Bruselas ha abierto una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar su inteligencia artificial.

Google ha comenzado a lanzar oficialmente su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado Gemini 3 Deep Think, que ya está disponible desde la aplicación de Gemini para los suscriptores de Google AI Ultra, quienes podrán probar sus capacidades para resolver problemas más complejos.

La compañía dio a conocer los avances de su último modelo de razonamiento profundo el pasado mes de noviembre, cuando detalló que incluye capacidades mejoradas de razonamiento y comprensión multimodal, de cara a ofrecer mejores respuestas a la hora de abordar problemas complejos de matemáticas, ciencias y lógica.

Ahora, Google ha anunciado que Gemini 3 Deep Think ya está disponible para los usuarios suscritos a Google AI Ultra a nivel global, quienes podrán comenzar a utilizar sus avances para resolver problemas complejos desde la aplicación de Gemini.