Bruselas endurecerá las condiciones del acuerdo comercial con Mercosur

Una comisión del Parlamento Europeo (PE) pidió ayer endurecer las cláusulas de salvaguardia del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, lo cual forzará una negociación sobre su diseño final con los países comunitarios.

En un voto en la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, los eurodiputados optaron por reducir los márgenes de incremento de importaciones o caída de precios de estos productos sensibles que darían lugar a una investigación de Bruselas, del 10 % que proponía inicialmente la Comisión Europea –y que aceptan los gobiernos europeos– a un 5% en el borrador del PE.

Esto implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 5% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5% inferior al del producto europeo comparable. Si se determina que un incremento de importaciones en productos como ternera, pollo, lácteos, azúcar o etanol ha causado un «daño significativo» a los productores europeos, la UE puede suspender las ventajas de entrada de estos productos al mercado comunitario.

Los eurodiputados también reducen la duración máxima de estas investigaciones a la mitad de lo previsto –de seis meses a tres en general y de cuatro a dos meses para los más sensibles– y limitan asimismo los plazos para imponer medidas provisionales.

Estas cláusulas de salvaguardia son clave para que los países más reticentes al acuerdo, como Francia, levanten su veto y aprueben el pacto antes de que los líderes de la Unión Europea acudan el próximo 20 de diciembre a Brasil para firmar el acuerdo final.