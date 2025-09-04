Una caída en los servidores informáticos de Adif provoca retrasos y paradas en el AVE cuando Puente comparece en el Congreso

Adif ha comunicado este jueves que el servicio de alta velocidad con origen y/o destino Madrid sufre paradas y retrasos por una caída en los servicios informáticos del operador ferroviario. "Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación", ha añadido Adif en un publicación en redes sociales. No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora. "¡Qué falsos! Toda la estación de Chamartín está parada", denuncia una pasajero afectada en los comentarios de la publicación. Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

Esta nueva incidencia se produce justo cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece en el Congreso de los Diputado a petición propia para informar sobre la situación del ferrocarril tras las incidencias del verano. En la intervención, Puente ha reconocido que al menos esperan dos años más de incidencias ferroviarias por la convivencia de trenes obsoletos con otros nuevos que pueden dar también problemas al comenzar su operativa.

El nuevo episodio de retrasos llega después de que ayer caos se desatase en Atocha (Madrid) por retrasos en los cercanías. Pasajeros de Cercanías ocuparon ayer, a última hora del día, las vías, en las proximidades de la estación de Atocha, tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10. Algunos pasajeros bajaron de los trenes tras accionar las palancas de emergencia y el resto fueron desalojados más tarde por el personal de seguridad de Renfe y de Adif que los encaminó a la estación. Este pasado domingo, además, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permaneció suspendida durante más de dos horas por el incendio del vagón de un tren.

En su intervención en el Congreso el ministro de Transportes ha subrayado la antigüedad del material, poniendo como ejemplo que en España no se estrenaba un tren de Cercanías desde el año 2008 o uno de alta velocidad o larga distancia desde el año 2010. También ha recordado que, aunque el modelo Avril de Talgo ha ido mejorando sus prestaciones, se han detectado algunos problemas en los modelos Avlo Madrid-Barcelona que han obligado a retirarlos y a suspender el servicio de bajo coste en esta línea.

Con esta experiencia, Puente ha advertido de que los nuevos trenes que se empezarán a estrenar a partir del año que viene pueden también incurrir en ese "pecado de juventud", mientras que los trenes más viejos pueden dar problemas por su antigüedad. "Quiero ser muy cauto porque yo me las prometía muy felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida", ha argumentado.

Asimismo, el titular de Transportes afirmó este domingo en redes que lo normal que haya viajeros de tren "tirados" todos los días. "Sí. Es lo normal en todas las redes ferroviarias avanzadas y de gran extensión y complejidad. Entre otras cosas porque hay factores no solo internos, sino externos que provocan incidencias. Este verano una de cada cuatro incidencias se ha debido a factores ajenos a la infraestructura y los trenes. (incendios, arrollamientos de cosas o personas, robos de cable, etc.)", contestó el ministro a una usuaria que le preguntó sobre las incidencias diarias de la red ferroviaria española.

Pese a ello, el ministro ha reiterado este jueves en su comparecencia que España es, tras Suiza, el segundo país europeo con los trenes más puntuales. Según ha dicho, a 2 de septiembre, el 84,6% de los trenes de Renfe habían llegado puntuales o con menos de 15 minutos de retraso, tras recordar que la alta velocidad y larga distancia van camino de los 50 millones de viajeros este año, nuevo récord; y que Cercanías también ha batido el suyo con 236 millones.

Para mejorar uno de los puntos débiles del sistema, la falta de material rodante, Puente ha señalado que el Ministerio prepara un nuevo plan para comprar más trenes y renovar la flota de Renfe de forma periódica. "Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil", ha apuntado el ministro en el Congreso de los Diputados, que se ha referido a la compra de 475 nuevos trenes por importe de 5.200 millones de euros. Estos, adelantó, empezarán a llegar a los núcleos de Cercanías y Cataluña a principios del año que viene con un ritmo de entrega de dos por semana.