CaixaBank alcanza nueve millones de clientes en Bizum y supera el 30% de cuota de mercado

CaixaBank ha alcanzado 9 millones de clientes registrados en Bizum a cierre de junio de 2025 y lidera el uso de la plataforma de pagos móviles en España con una cuota de mercado superior al 30%.

Durante los seis primeros meses del año, los clientes de la entidad realizaron más de 170,4 millones de envíos con Bizum, lo que representa una media de cerca de un millón de operaciones diarias, ha detallado CaixaBank en un comunicado.

El 92% de los clientes registrados ha utilizado Bizum en los últimos tres meses, un indicador del "alto grado de fidelización y uso recurrente del servicio entre los usuarios", señala el banco. En el caso de Imagin, el neobanco del grupo CaixaBank, casi 2 millones de clientes usan Bizum cada mes, destaca la entidad.

CaixaBank mantiene la estrategia de lanzar nuevas funcionalidades orientadas a facilitar los pagos digitales en distintos ámbitos, como el pago de tasas e impuestos en plataformas públicas, y la optimización del proceso de compra online.

Por otro lado, CaixaBank ha ejecutado el 53,47% de su recompra de acciones en la novena semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en esta nueva semana del programa ha adquirido 2.237.802 títulos, a un precio medio ponderado de 8,6738 euros y un importe de 19,4 millones de euros. De esta forma, en las nueve primeras semanas de este programa, la entidad lleva recompradas 34.941.559 acciones, que representan un importe de 267.366.559 euros. CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra de acciones, el sexto que pone en marcha, el pasado mes de enero y lo inició el 16 de junio.