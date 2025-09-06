Banca
CaixaBank busca talento: teletrabajo, horarios flexibles y hasta 29 días de vacaciones
La entidad ofrece horarios reducidos en muchos casos, con turnos de 08:00 a 15:00 horas
CaixaBank se ha consolidado como una de las mejores empresas para trabajar en España, consiguiendo por cuarto año consecutivo la Certificación Top Employer gracias a sus políticas y prácticas de recursos humanos orientadas a crear un entorno laboral óptimo. No sorprende, por tanto, que cada vez más profesionales quieran formar parte de la entidad, los cuales están de suerte. Y es que ahora, la banca refuerza su equipo con casi 70 nuevas vacantes en distintas áreas como comerciales, ingenieros, gestores, abogados o project manager que ofrecen atractivos beneficios laborales.
Entre las condiciones destacan 26 días laborables de vacaciones (29 en oficinas store), formación gratuita a través de su propia plataforma, seguro de salud, aportación al plan de pensiones, posibilidad de teletrabajo y horarios reducidos en muchos casos, con turnos de 08:00 a 15:00 horas.
Para acceder a estas vacantes se exige una formación adecuada al puesto (universitaria o de posgrado según el perfil), manejo de herramientas ofimáticas como Excel o Word y, en algunos casos, conocimientos de inglés u otros idiomas. También, en muchos empleos se requiere disponibilidad para viajar y adaptación al cambio. La experiencia previa no siempre es obligatoria, aunque se valora positivamente.
Ejemplos de ofertas activas
- Gestor comercial en Granada, Mallorca y Formentera. Se requiere grado universitario o posgrado y buen nivel de inglés.
- Associate en desarrollo de negocio internacional y transferencia digital en Barcelona o Madrid. CaixaBank solicita un título en ADE, Ingeniería, Economía o campo relacionado; experiencia previa en gestión de proyectos; conocimiento en habilidades en herramientas ofimáticas; y alto nivel de inglés (se valora francés, alemán o italiano).
- Gestión de clientes cartera premier HLS en centro Connecta 7869. Requiere experiencia previa, certificación MIFID, LCCI e IDD.
- Ingeniero de procesos/gestor en Madrid. Se pide formación en ingeniería, experiencia en metodologías de proyectos (Scrum, Kanban o Waterfall) e inglés B2.
- Abogado especialista en gestión de datos, con grado en Derecho y posgrado en tecnologías de la información o privacidad, más de tres años de experiencia en consultoría o asesoría jurídica.
¿Cómo enviar el currículum?
Los interesados en cualquier de estas vacantes pueden inscribirse a través de la web de CaixaBank, en el apartado "CaixaBank Careers". Tras acceder a la sección de vacantes, hay que seleccionar la oferta deseada y pulsar en "Enviar candidatura ahora" para formalizar la solicitud.
