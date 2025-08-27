CaixaBank concede 2.500 millones de financiación al sector hotelero y de alojamientos turísticos en el primer semestre, un 45% más

CaixaBank, a través de su línea especializada Hotels & Tourism, ha cerrado el primer semestre del año con 2.513 millones de euros en financiación concedida al sector hotelero y de alojamientos turísticos en España, lo que supone un 44,8% más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el volumen de financiación ascendió a 1.735 millones de euros.

Este volumen se ha formalizado en un total de 2.357 operaciones de crédito firmadas, lo que supone un aumento interanual del 24,2%, casi 500 más, según ha informado la entidad financiera este miércoles en un comunicado.

Destaca especialmente el comportamiento del negocio en las Islas Baleares, un territorio que continúa siendo líder en concesión de crédito, con un volumen de 667 millones de euros en los primeros seis meses del año. Le sigue de cerca Barcelona, con 662 millones y, a continuación, el resto de Catalunya, con 260 millones; Andalucía, donde se han concedido 209 millones; Madrid, con 176 millones euros financiados; y Canarias, con 169 millones.

¿A qué destinan el dinero?

Los hoteles y alojamientos turísticos han destinado la mayor parte de los fondos a proyectos de reforma y modernización de alojamientos turísticos, adquisición de nuevos establecimientos, iniciativas de innovación y sostenibilidad, así como a cubrir necesidades operativas mediante productos de circulante.

"Estas cifras consolidan a CaixaBank Hotels & Tourism como un referente para el sector turístico, gracias a su modelo de especialización y cercanía", señala la entidad en un comunicado. CaixaBank cuenta con equipos de especialistas en el ámbito hotelero, que acompañan a cerca de los 2.300 expertos en asesoramiento empresarial de la entidad, distribuidos en más de 200 centros y oficinas especializadas en empresas y pymes.

Hotels & Tourism tiene convenios con más de 40 federaciones y asociaciones hoteleras, y organiza periódicamente encuentros con empresarios referentes del sector por toda la geografía española.