CaixaBank destina más de 8.300 millones a la internacionalización de empresas españolas durante los seis primeros meses de 2025

CaixaBank concedió más de 8.300 millones de euros en créditos destinados a potenciar la internacionalización de las empresas españolas durante los seis primeros meses de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual del 8,7%.

Este volumen de financiación, destinado a pequeñas, medianas y grandes empresas en más de 106.000 operaciones (+4,6%), se enfoca principalmente en financiar operaciones de importación y exportación, así como en proyectos asociados a la actividad internacional de las compañías del país, según las cifras difundidas por la entidad financiera.

Con una cuota de mercado del 27,4% en créditos de importación, del 30,4% en créditos de exportación y más del 30% en avales emitidos y recibidos, CaixaBank destacó que es "líder" en comercio exterior en España y se reafirma como socio estratégico en la expansión global de las empresas.

"Este liderazgo destaca no solo por los números, sino también por la calidad y diversidad de servicios que ofrece, así como por su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado internacional. La entidad, siempre a la vanguardia, se dedica a facilitar el acceso a la financiación necesaria para que sus clientes puedan aprovechar las oportunidades globales", valoró el banco.

El área de Comercio Exterior de CaixaBank, conformada por más de cien especialistas, ofrece un asesoramiento integral en materia de internacionalización empresarial. Su enfoque se centra en proporcionar productos y servicios que ayuden a las empresas a gestionar con "eficacia" operaciones de importación y exportación. Además, se han desarrollado opciones de financiación a medida y una gama de soluciones digitales que permiten gestionar transacciones internacionales completamente en línea, lo que optimiza el tiempo y reduce las barreras administrativas.

Entre las diversas herramientas que CaixaBank ha implementado, destaca su servicio de anticipo de cobro de exportaciones. A través de la plataforma `CaixaBankNow¿, los clientes pueden obtener financiación de forma ágil y segura desde cualquier lugar, simplificando así el flujo de caja y mitigando riesgos asociados a las transacciones internacionales. Esto demuestra el compromiso de la entidad no solo con la innovación tecnológica, sino también con la capacidad de proporcionar soluciones prácticas que se alineen con las necesidades cambiantes del comercio global.

El enfoque de CaixaBank en facilitar la internacionalización se sustenta en su extensa experiencia y conocimiento de los mercados. Esta dedicación fortalece a las empresas en la arena internacional y apoya el crecimiento económico sostenido del país, respaldando iniciativas que contribuyen al incremento de la competitividad y la diversificación de la economía española en el exterior. A medida que avanza 2025, la entidad continúa analizando nuevas oportunidades para expandir sus servicios y seguir apoyando a sus clientes en sus esfuerzos por conquistar mercados internacionales.

Además de su red de especialistas y las soluciones tecnológicas avanzadas, CaixaBank cuenta con sucursales y oficinas de representación en países, desde las que la entidad ofrece una cobertura global que facilita la conexión de empresas españolas con mercados clave. Esta presencia internacional, junto con su relación con más de 1.600 bancos corresponsales, dota a CaixaBank de la capacidad de ofrecer un servicio financiero integral, según detalló el propio banco.

Por otra parte, y con el objetivo de seguir aportando valor a las empresas, CaixaBank ha firmado un acuerdo con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) que establece un marco de cooperación para difundir entre los clientes de la entidad la cobertura de Crédito Suministrador.

Mediante esta firma, las empresas clientes de CaixaBank podrán acceder con más facilidad a las pólizas de crédito suministrador por cuenta del Estado, una modalidad de seguro que ofrece cobertura a las empresas españolas exportadoras. Así, cuando una empresa española firma un contrato con un comprador extranjero, podrá contar con un seguro que le cubrirá el riesgo de impago de este comprador, así como el riesgo político del país del importador, si así se solicita.

Además, le facilitará la financiación de ese contrato, lo que permite a la empresa exportadora recibir el cobro de la operación mientras que el comprador internacional puede pagar a plazos. Este mecanismo facilita la competitividad de las empresas españolas en mercados internacionales, al tiempo que puede mitigar los riesgos, tanto de impago como políticos, asociados a la exportación.