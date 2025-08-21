CaixaBank refuerza el apoyo a los afectados por los incendios ampliando sus líneas de financiación a 100 millones

CaixaBank ha reforzado su plan extraordinario de apoyo a las familias, autónomos y empresas afectadas por los recientes incendios forestales ampliando hasta los 100 millones de euros el volumen de las líneas de financiación que ha habilitado para dar respuesta a las necesidades que derivadas de esta emergencia.

En concreto, la entidad ha reforzado su plan de apoyo con importes de 40 millones en Galicia, 30 millones en Castilla y León, 20 millones en Extremadura y 10 millones en Castilla-La Mancha, según ha detallado este jueves en un comunicado. Además, la entidad ha puesto en marcha dos ejes de actuación complementarios: por un lado, el adelanto del cobro de indemnizaciones de seguros por daños en vehículos e inmuebles, con el objetivo de que las familias y negocios puedan disponer de liquidez inmediata; y, por otro, a través de AgroBank, la financiación de inversiones para que explotaciones agrarias y ganaderas puedan adaptarse y continuar con su actividad en las mejores condiciones posibles.

Asimismo, MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha lanzado una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional. Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad, el importe máximo por operación es de 50.000 euros.

Los microcréditos estarán disponibles en las ocho comunidades más afectadas por los incendios de las últimas semanas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Madrid. Podrán solicitarse a través de la red de oficinas de CaixaBank en estos territorios.

Cristina González, directora general de MicroBank, ha destacado: “Somos plenamente conscientes de la difícil situación a la que se enfrentan muchas familias, autónomos y pequeñas empresas como consecuencia de los incendios. Con esta línea de financiación queremos estar a su lado y facilitar soluciones ágiles que les permitan retomar su actividad y recuperar cuanto antes la normalidad”.