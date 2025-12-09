La campaña de Navidad creará más de 450.000 puestos de trabajo temporales: estos son los más demandados

La campaña de Navidad es uno de los momentos del año donde más contratos de trabajo se generan. Según Randstad, en 2025 se espera que la cifra alcance los 452.950 nuevos empleos, un 4,7% más que en el ejercicio anterior.

Este periodo cada vez se hace más extenso en el calendario, abarcando desde el Black Friday hasta la finalización de las rebajas de enero, lo que requiere muchos refuerzos de personal en distintas áreas.

Según detalla el informe, esto se debe, principalmente, "al aumento del consumo, la recuperación del turismo, el crecimiento del comercio electrónico y la proliferación de cenas y otros encuentros personales y laborales".

Así, los sectores que más demandan mano de obra durante estos meses son el comercio, la hostelería y la logística.

El perfil clave para la campaña es el de mozo de almacén, pues se encargan de toda la carga, descarga, clasificación y ordenación de mercancía en los centros logísticos de las empresas. De esta manera, permiten el abastecimiento tanto a los establecimientos físicos como a los negocios web.

Junto a ellos trabajan los preparadores de pedidos, encargados de que el comercio online funcione a través de la localización, verificación y empaquetado de artículos para los envíos. El manejo de herramientas digitales y la precisión y velocidad son factores clave para poder acceder a este tipo de empleos.

Para que los pedidos lleguen a sus compradores es necesario que pasen por la "última milla", es decir, por los repartidores y conductores que transportan los paquetes. Además, los carretilleros son más que necesarios para que toda la logística de los paquetes funcione.

El comercio online no es el único que se nutre de nuevas contrataciones. Las tiendas físicas necesitan reforzar su plantilla de dependientes para hacer frente al aumento de afluencia. Los sectores que más personas incorporan son la moda, la electrónica, los juguetes y la perfumería.

Hay un puesto muy concreto que solo surge en campañas navideñas, el de empaquetador de regalos en los establecimientos. Ellos ayudan a descongestionar la circulación y liberar la presión de los dependientes.

Los camareros también tienen más facilidad para encontrar trabajo durante la Navidad. Las cenas de empresa, comidas familiares y otros eventos llenan los locales cada año.

También en hostelería, los ayudantes de cocina juegan un papel clave en los restaurantes pues pueden encargarse de la preparación de menús o de tareas de orden y limpieza.

Todos estos negocios necesitan agentes de atención al cliente. El incremento de compras genera también más dudas, devoluciones y reclamaciones, por lo que los compradores deben estar bien atendidos.