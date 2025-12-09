El campo exige control de la fauna silvestre y más ayudas al Gobierno

La peste porcina está poniendo contra las cuerdas al sector porcino. Por ello, todas las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y las cooperativas agrarias han reclamado de forma conjunta al Gobierno un plan de control de los jabalíes silvestres y ayudas económicas directas para los ganaderos dentro de la zona de control establecida tras el brote de peste porcina africana. Esas fueron dos de las peticiones más importantes realizadas al ministro de Agricultura, Luis Planas, que mantuvo con ellos el pasado viernes una reunión para analizar la evolución de la peste porcina africana. Planas se limitó a asegurar que el Ministerio está estudiando un plan de viabilidad y que proseguirá la ronda de contactos para tratar la evolución de la peste porcina africana, que mantiene, por el momento, 91 municipios con restricciones tras confirmarse 13 positivos entre jabalíes silvestres.

El presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agroalimentarias de España, Manuel Esteve, ha pedido coordinación y unión entre la Administración central y las comunidades autónomas, ya que, en su opinión, «uno de los vectores principales que ha ocasionado esta crisis en los jabalíes es la superproblación». En este punto, ha asegurado que algunas comunidades «ya están tomando medidas para intentar gestionarlo cinegéticamente».

El presidente de Asaja en Cataluña, Pere Roqué, ha puesto el foco en las ayudas, la inversión y un plan directo de financiación. «Tenemos que ser conscientes de que nos la estamos jugando».

En la misma línea, el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis, afea a Agricultura su «inacción en materia de control de fauna salvaje» en los últimos veinte años, una situación que, en su opinión, demanda «un plan nacional cinegético de supervisión de la fauna».

El secretario de Ganadería de UPA, José Ramón Rodríguez, reclama «un criterio de valoración único, rápido y urgente para todo el Estado español», de tal forma que cualquier ganadero que sufra el problema de la peste porcina «sepa que tiene ayudas suficientes para paliar cualquier daño producido por esta enfermedad».

Por su parte, el responsable del sector porcino de Unión de Uniones, Rosend Saltiveri, exige la «máxima contundencia y los máximos recursos ante un escenario sanitario que va a tener una importante repercusión».

Finalmente, las cooperativas han solicitado un «apoyo económico e incluso emocional» para los ganaderos que están dentro del radio de las granjas afectadas y han transmitido un mensaje de «tranquilidad», porque, a su juicio, están garantizas «prácticamente el 85 % de las exportaciones».