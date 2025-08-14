Cancelada de forma definitiva para todo el día la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por el fuego

Renfe ha cancelado de forma definitiva para este jueves 14 de agosto la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Orense para la jornada de este jueves.

Esta mañana la circulación de trenes entre Galicia y Madrid continuaba interrumpida debido a los incendios en la provincia de Orense. Sin embargo, a las 10:00 horas esta se restableció tras la inspección "satisfactoria" de Adif y con la autorización previa del 112 de Galicia, que permitió que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario. Una buena noticia que duró poco.

Casi dos horas después, la circulación de los trenes de alta velocidad volvió a interrumpirse por la reactivación del incendio. "Por orden de Protección Civil (CECOPI de Castilla y León) se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Orense. Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación", señalaba la operadora ferroviaria.

Cambios y anulaciones sin coste

Asimismo, Renfe ha informado a través de X (antes Twitter) de que mantiene habilitados los cambios y anulaciones sin coste para todos los trayectos entre Madrid, Orense y Zamora debido a los cortes ocurridos por la ola de incendios.

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma que se viven "momentos muy duros en Orense y Galicia". "Estamos trasladando a los viajeros en tránsito en trenes especiales hasta Zamora y, desde allí, continúan en autobús para llegar a destino", explica. Pide que se no acuda a las estaciones para viajar en estos trayectos.