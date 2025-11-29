Casi 5.000 opositores para 1.000 plazas de funcionarios locales con validez nacional

Un total de 4.853 personas se presentan este sábado a los exámenes para acceder a una de las 1.000 plazas de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en Barcelona, Madrid, Toledo y Santa Cruz de Tenerife.

Los exámenes comenzarán a las 10.00 horas en la Península y las 9.00 en Canarias, según comunicó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Madrid es la sede que más aspirantes acogerá, con 1.918 para la subescala de Secretaría-Intervención, 723 para la Secretaría y 561 para la Intervención-Tesorería.

En Barcelona, acudirán 537 aspirantes a Secretaría-Intervención, 204 para Secretaría, y 215 Intervención-Tesorería.

La sede de Toledo recibirá a 334 aspirantes a secretarios-interventores, 118 a secretario y 82 a interventores-tesoreros, mientras que en Tenerife serán 66, 63 y 32, respectivamente.

No obstante, el número de plazas totales en las cuatro sedes, repartido de forma proporcional al número de vacantes en cada comunidad, es de 584 para Secretaría-Intervención, 102 para Secretaría, y 314 para Intervención-Tesorería.

Esta convocatoria corresponde a la oferta de empleo público extraordinaria y adicional, enfocada a garantizar el desempeño eficaz de las funciones reservadas en las entidades locales.

La oferta se negoció con todas las negociaciones autónomas y se suscribió un convenió de colaboración interadministrativa con Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Esto permitirá a las comunidades autónomas desarrollar todo el proceso selectivo, tanto las pruebas de acceso como el curso, en sus sedes autonómicas.