Casi la mitad de los españoles ha dejado de darse "caprichos" en el supermercado por la subida de los precios

La cesta de la compra se ha encarecido notablemente en los últimos años y un 47% de los españoles descubre que cada vez se gasta más en el supermercado, según el informe de Perspectivas del Gran Consumo en España de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

Para tratar de paliar esto, los consumidores han tenido que buscar tácticas para asegurar su ahorro. Uno de los principales es evitar los conocidos como productos de indulgencia, es decir, aquellos que no se consideran imprescindibles como snacks, algunos cosméticos o bebidas alcohólicas.

En un contexto como el actual, marcado por la inflación, el coste de la vivienda y la incertidumbre que esto genera, más de la mitad de los consumidores reconoce dificultades para llegar a final de mes. Esto se debe, para el 74% de los clientes, a la subida de precios de determinadas categorías.

El incremento del coste de vida ha llevado a los españoles a verse obligados a cambiar sus hábitos en busca de recortar gastos. Un 76% de los compradores solo se fija en las ofertas cuando le interesan determinadas cosas y un 60% reconoce tener que comparar precios en varios comercios para poder ahorrar.

Paralelamente, el consumidor muestra una polarización clara: mientras un 58% prioriza los básicos y pagar lo menos posible, un 42% declara que busca calidad más allá del precio.

Son los más jóvenes los que más invierten en productos gourmet o sostenibles, con un precio considerablemente más elevado. "Son hogares que buscan marcas comprometidas, compran más productos ecológicos y 'plant based' y muestran mayor disposición a invertir en propuestas alineadas con la salud y la responsabilidad social", relata el estudio.

La innovación también gana terreno entre los menores de 44, pues un 72% afirma haber incorporado algún producto nuevo en su última compra.

"Las innovaciones percibidas como más relevantes se relacionan con la salud, la practicidad y la sostenibilidad del envase, el sabor o textura y los formatos que mejor se ajustan a las necesidades".

Esto sucede, principalmente, en los hogares con mascotas,presentes en el 67%, y aquellos con hijos, un 50% del total.

Para Marta Munné, responsable de estudios Shoperview de AECOC, identifica tres claves para aprovechar las oportunidades del shopper actual: "Ofrecer propuestas de calidad a buen precio que ayuden a aliviar el presupuesto familiar, diferenciarse aportando valor real en temas de salud, sostenibilidad y conveniencia y aplicar una segmentación precisa para cada tipo de hogar".