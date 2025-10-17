Cellnex acuerda con VIF la venta de su negocio de centro de datos en Francia por 391 millones

En un nuevo paso dentro de su estrategia de optimización y foco en sus negocios clave, Cellnex ha firmado un acuerdo de opción de venta con Vauban Infra Fibre (VIF) para la posible transmisión de Towerlink France, la sociedad que gestiona las principales operaciones de centros de datos de Cellnex en Francia, en una operación valorada en 391 millones de euros, según informó este viernes la compañía.

Esta desinversión contemplada está alineada con la hoja de ruta estratégica de Cellnex y permitirá al grupo seguir centrado en sus áreas de actividad principales. “Seguimos comprometidos con la excelencia operativa y una asignación disciplinada del capital, siempre con el objetivo de ofrecer un crecimiento sostenible y valor a largo plazo para nuestros accionistas”, ha declarado Marco Patuano, CEO de Cellnex.

"La operación contemplada, valorada en 391 millones de euros, se liquidaría íntegramente en efectivo y está sujeta al proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores en Francia, conforme a la normativa aplicable. Además, el cierre definitivo dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas las aprobaciones regulatorias y los requisitos contractuales estándar", recoge el comunicado.

Por su parte, el consejero delegado de VIF, Steve Ledoux, ha subrayado que Towerlink prosperará dentro de VIF al continuar impulsando su ambición común y acelerar su desarrollo en el mercado de centros de datos, implementando sinergias atractivas con otros centros de datos franceses y activos digitales de la cartera. "Esperamos apoyar a la compañía en el despliegue de una cartera de activos de alta calidad en toda Francia", ha añadido.

VIF es una empresa francesa respaldada por fondos de Vauban Infrastructure Partners, entidades de Crédit Agricole Assurances y Raffles, una filial de GIC, con una fuerte presencia en múltiples ubicaciones en Francia, muchas de los cuales ya se están operativas.