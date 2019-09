Cinco bancos que no te cobran comisiones aunque no domicilies una nómina

Ingresar cada mes una nómina es una de nuestras mejores armas para negociar las condiciones de una cuenta corriente con el banco. Muchas entidades se comprometen a eliminar los costes asociados a la operativa de sus cuentas y de sus tarjetas si el cliente domicilia sus haberes en la entidad. Pero ¿qué ocurre si no tenemos nómina o si, de repente, nos quedamos en paro y no podemos ingresarla? ¿Estamos condenados a pagar comisiones? La respuesta es no.

Hasta no hace mucho, las cuentas corrientes sin comisiones que no requerían la domiciliación de una nómina eran patrimonio exclusivo de la banca online o bien estaban reservadas únicamente para los clientes jóvenes. Sin embargo, durante los últimos años la banca tradicional ha lanzado cuentas sin nómina para perfiles digitales que no exigen asumir ninguna vinculación y que no solo carecen de comisiones de mantenimiento, si no que permiten realizar transferencias gratis y contratar al menos una tarjeta de débito sin coste. Esta nueva tendencia ha abierto un abanico de posibilidades para todos aquellos clientes que o bien no tienen nómina o bien no quieren atarse con un banco. Pero ¿cuáles son las mejores? De acuerdo con el ranking de las mejores cuentas sin nómina del comparador financiero HelpMyCash.com, Openbank, BBVA, N26, Bankia y Abanca ofrecen las mejores opciones.

Openbank, el banco online del Santander

La Cuenta Corriente Open del banco online del Grupo Santander no cobra comisiones de administración y mantenimiento y no obliga al titular a domiciliar ni nómina ni recibos ni a asumir ningún otro tipo de vinculación. Permite realizar transferencias gratis y viene acompañada de una tarjeta de débito sin coste con la que sacar dinero gratis de más de 7.500 cajeros en España. Permite usar Bizum así como pagar con el móvil mediante el wallet de Openbank, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

BBVA apuesta por las cuentas virtuales

La Cuenta Online de BBVA, a pesar de pertenecer a uno de los principales bancos de España, es una cuenta corriente sin comisiones y sin vinculación, que no requiere que el titular domicilie ni nómina ni recibos. Viene acompañada de una tarjeta de débito sin cuotas anuales y permite hacer transferencias por Internet sin coste. Los clientes del banco pueden sacar dinero de más de 6.000 cajeros gratis.

Los titulares de la cuenta de BBVA pueden realizar pagos de móvil a móvil a través de Bizum y abonar compras con los wallets de Apple, Google y Samsung, así como con la propia app del banco. La cuenta está disponible únicamente para nuevos clientes que la contraten a través de su web o su app.

N26, el banco para los que viajan

En el ranking de las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina no podía faltar la banca fintech. El challenger bank alemán N26 ofrece una cuenta corriente online con IBAN español sin gastos por transferencias con una tarjeta gratuita con la que se puede retirar efectivo hasta cinco veces al mes en cualquier cajero de España y de la eurozona gratis. Asimismo, los pagos en otra divisa no tienen recargos y si se extrae efectivo en un cajero situado fuera de la zona del euro, la comisión es de solo el 1,7%, muy inferior a la que aplica la banca tradicional (la mayoría de los bancos españoles cobran alrededor del 4% con un mínimo de unos tres euros por usar un cajero extranjero). Los clientes de N26 con un móvil Android pueden pagar con Google Pay y los que tengan un iPhone, con Apple Pay; la entidad no permite usar Bizum.

Bankia y su cuenta para perfiles digitales

La Cuenta ON de Bankia es gratuita y, como las anteriores, está pensada para clientes con un perfil digital. No cobra comisiones de mantenimiento ni por transferencias realizadas por canales digitales. Incluye una tarjeta de débito sin cuotas con la que sacar dinero de los más de 5.000 cajeros que posee la entidad. Permite utilizar Bizum así como asociar la tarjeta a Bankia Wallet, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay para abonar compras con el móvil. Para contratarla no es necesario vincularse, pero hay que mantener un perfil online: la correspondencia será sin papel y la cuenta se debe gestionar únicamente por Internet, la app del banco o los cajeros.

Abanca, también para clientes online

Cierra el ranking la Cuenta Clara de Abanca que, como el resto, es una cuenta corriente online sin comisiones. Las transferencias emitidas por la app o por Internet son gratuitas y la tarjeta de débito asociada no tiene cuotas anuales. Con ella, se puede sacar dinero en cualquier cajero de la entidad y, fuera de Galicia, hasta cinco veces al mes en los cajeros de Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos, Caja de Ingenieros y Euro 6000. La tarjeta de crédito es gratuita durante el primer año (si el cliente no la necesita, puede darla de baja). A partir del segundo año, si la tarjeta sigue activa, se tendrá que realizar un consumo mínimo en compras de 3.000 euros para que siga estando exenta de cuotas o cumplir las condiciones del nivel premium del programa Cero Comisiones.

Los clientes pueden pagar con el móvil con Abanca Pay, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay así como usar Bizum. Como ocurre con la cuenta de Bankia, pata mantener las condiciones es necesario realizar las operaciones habituales por Internet o app.