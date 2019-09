Si algo puede ralentizar esas aspiraciones de salir de la empresa y buscar nuevos horizontes profesionales es el desconocimiento de qué pasos dar para colocarse en la órbita de los reclutadores. Internet y las redes sociales ofrecen un sinfín de oportunidades, pero saber utilizarlas adecuadamente nos dará ventaja en nuestra cambio de trabajo. El 70% de los reclutadores acude a la red profesional Linkedln para buscar candidatos mientras que un 30% de las ofertas de empleo están ocultas. Mantenerse en la cresta de la ola en el entorno digital gestionando la marca personal dará más visibilidad y acercará un poco más a los cazatalentos. No existir, no tener referencias ni dentro ni fuera de la red, son circunstancias que pueden llevar al descarte.

Actualmente, existen muchas oportunidades de dar visibilidad a las habilidades y al talento , participando activamente en la red, mediante un blog, artículos periódicos en redes sociales, búsqueda de información sobre temas relacionados con las actividades que se realizan, seguimiento activo de empresas del sector donde se quiere trabajar, interacción con dichas empresas comentando sus publicaciones, por ejemplo . «Hay que pasar a la acción, tenemos que convertirnos en personas proactivas para que seamos nosotros los elegidos», apunta Peiró. Saber gestionar la marca personal propia es ya una competencia indispensable para mantenerse en la órbita de los reclutadores. Guillem Recolons, socio fundador de Soymimarca, explica las razones. «Si no decimos quiénes somos, los demás dirán lo que no somos. En el entorno digital esto se acentúa, ya que todo deja marca, lo que decimos y lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. El fin último de un proceso de gestión de nuestra marca personal es ser elegidos». No todos los reclutadores buscan lo mismo en los candidatos , dependerá de su edad. Recolons indica que a un reclutador de 60 años que busque una posición de financiero, le atraerá el prestigio de la universidad donde se ha estudiado, la reputación de la empresa en la que se ha trabajado, y los años de experiencia. Uno de 40 años se fijará en las competencias del candidato, tanto las duras (carrera, especialidades, etc.) como las blandas (habilidades de comunicación, escucha, persuasión, empatía, etc.). Y un reclutador de 30 años buscará que las fotos de Instagram reflejen la personalidad de los candidatos. Pero los tres perfiles agradecerán dos cosas primordiales: nuestros logros y el crédito profesional. «Los logros se definen, y la reputación la construyen los demás a través de sus recomendaciones sinceras de jefes, clientes, colegas, ya sea tanto en versión analógica como digital».

Manejarnos con destreza en el mundo de las redes sociales dará un plus a una candidatura, aunque no garantice un empleo porque la decisión se tomará realmente en la entrevista individual, apuntan los expertos. « En las redes sociales es más fácil decidir de quien vamos a prescindir q ue a quién vamos a seleccionar para el puesto. Mostrar una actitud radical y agresiva cuando se escribe u opina de un tema o compartir publicaciones abundantes con tinte pesimista o de continua queja, pueden ser motivo de exclusión directa. Sin duda, en la época actual, debido al acceso ilimitado a información e interacciones a través de la red, nos encontramos con reclutadores cada vez más preparados para realizar una selección de personal muy diversificada en cuanto a las características de las personas candidatas al puesto. En la entrevista presencial, el reclutador buscará la coherencia entre lo que ha visto publicado en la red y lo que está diciéndole el candidato en persona», advierte Rafael Peiró, gerente de Creetelo.

Destacar los logros profesionales está entre los aspectos que llama la atención del reclutador cuando echa un primer vistazo a un currículum. «Los reclutadores vemos muchos currículum vitae al día, lo hacemos con vocación porque sabemos que detrás de todos ellos hay una historia personal, pero tenemos que agilizar los procesos. Mencionar nuestros logros, cuántos más concretos mejor y no más de tres, nos acercará más al candidato», aconseja Iria Vazquez-Palacios, directora de Gestión de Talento y Empleabilidad del Grupo Adecco. No existe el currículum perfecto, añade esta experta, sino personas que saben contar su historia. «Tejer una red de contactos que pertenezcan al sector en el que trabajamos o en el que deseamos trabajar nos puede acercar al reclutador. Compartir contenidos de calidad nos dará buena publicidad».

Pero no solo debemos cuidar nuestra imagen en la red cuando buscamos activamente empleo. «Muchas veces las mejores oportunidades no son las que se buscan y nunca se sabe cuándo puede aparecer una interesante para el candidato. En primer lugar, es conveniente que los candidatos inviertan tiempo en su perfil de Linkedln. Éste tiene que ser un reflejo de cómo es profesionalmente y de hacia dónde está orientada su carrera. Es importante construir una marca personal lo más atractiva para posibles empleadores», sostiene Patricia Mantilla, directora de Banca y Servicios Financieros de Experis. Esta experta aconseja, asimismo, elaborar un currículum dependiendo de la «seniority». «Para un perfil junior tiene sentido destacar primero la formación, mientras que en otros perfiles conviene destacar la experiencia profesional. Al final, a la hora de crear un cv hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar de la empresa y de los reclutadores, mostrando el tipo de profesional que es el candidato, de manera organizada, simple, visible y clara». Una última recomendación de los expertos: no conviene atosigar a los cazatalentos. A los reclutadores no les gusta recibir currículum no solicitados, son ellos los que han de encontrarnos llamando su atención de otra manera.

Claves:

El uso de las redes: Cuando los reclutadores reciben un currículum es parte habitual de su trabajo documentarse en las redes sociales sobre el candidato para intentar conocer algo más de su personalidad.

Dime qué publicas y te diré cómo eres: Si no decimos quiénes somos, los demás dirán lo que no somos. En el entorno digital esto se acentúa todavía más, ya que todo deja marca, lo que decimos y lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos.

Lo que no gusta: A los reclutadores no les gusta recibir currículums no solicitados. Lo mejor es lograr la atención de otra manera. Una de ellas es publicar contenidos de valor, otra es lograr que personas de la órbita de los reclutadores te recomienden.