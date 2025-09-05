La CNMV autoriza la OPA del BBVA al Sabadell sin mejora aún de la oferta

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado.

El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA, que no mejora de momento la oferta presentada hasta ahora. En concreto, consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. La CNMV abre así paso a la decisión final de los accionistas del Sabadell, que tendrán la última palabra sobre la operación.

En los círculos financieros se especulaba con una posible mejora de la oferta por parte del BBVA, ya que con las condiciones actuales los accionistas del Sabadell perderían en torno a un 8,5% de su inversión si aceptasen la OPA. Una mejora que por el momento no se produce, pero que aún podría darse pues el BBVA todavía tiene tiempo hasta tres días antes del final del periodo de aceptación, que termina el día 7 de octubre, para mejorar el precio que ofrece. Una baza que tiene aún guardada el banco que preside Carlos Torres para hacerse con el control del que dirige Josep Oliu.

Recuerda el regulador que la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera. No obstante, BBVA contempla rebajar sus aspiraciones de control del Sabadell de ese citado 50% hasta un mínimo del 30%. Así se ha conocido, después de que el banco recibiera anoche el visto bueno del regulador bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) para rebajar el umbral de aceptación de la OPA.