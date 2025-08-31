Compartir vivienda en España tiene rostro de mujer de 31 años

La subida imparable de precios y la escasez de oferta en el mercado de alquiler hacen que cada vez sea más complicado acceder a una vivienda y que muchas personas estén condenadas a compartir piso.

Esta solución habitacional ha ido creciendo en los últimos años en detrimento de la compra o alquiler de un piso completo, siendo popular no solo entre estudiantes. Y es que los demandantes de habitación en pisos compartidos tienen una media de edad de 31 años, una cifra que desciende respecto a los 33 años registrados en 2024. Esta es una de las principales conclusiones del estudio "Perfil de las personas que comparten vivienda" elaborado por Fotocasa Research.

Este descenso se debe al crecimiento del número de jóvenes entre 25 y 34 años, que en 2025 representan el 32% del total de inquilinos de habitaciones, frente al 25% del año anterior. Además, el 40% tiene entre 18 y 24 años y un 72% se sitúa por debajo de los 35 años.

Estas son las personas que demandan pisos compartidos en España

La mitad de los que demandan pisos compartidos tienen un perfil socioeconómico alto o medio alto, mientras que la otra mitad tienen un nivel medio (26%) o medio-bajo o bajo (23%). En cuanto al género, el reparto es "bastante equilibrado", aclara el portal inmobiliario: el 53% son mujeres y el 47% hombres.

A nivel territorial, se observa una caída "significativa" del peso de los demandantes procedentes de Cataluña (del 18% al 7%) y Andalucía (del 28% al 16%). Esto podría estar vinculado a factores como la variación en la oferta disponible, los precios del alquiler o la movilidad geográfica de los jóvenes.

Asimismo, más de cuatro de cada diez vivían con sus padres antes de buscar habitación, mientras que el 30% ya compartía con otras personas no familiares. El resto vivía con su pareja e hijos (10%), solo (9%) o con su pareja (4%).

Tiempo medio para encontrar habitación compartida

Más de la mitad de los demandantes de habitación consiguen alquilar en menos de un mes. De ellos, un 30% lo hace en menos de dos semanas, y un 23% tarda entre dos semanas y un mes. "Estos plazos reflejan una agilidad relativamente alta en este segmento del mercado", explican. No obstante, también existen casos en los que la búsqueda se prolonga: un 10% declara haber necesitado más tiempo del esperado.

"La vivienda compartida se ha consolidado como la principal vía de emancipación para muchos jóvenes, muchas veces por obligación, en vez de por decisión propia. Es la opción más accesible cuando se inicia la vida independiente, pero lo llamativo es que continúa siendo una alternativa incluso pasados los 30 años", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Y aclara que "esto se debe, en gran parte, a la debilidad económica que impide a muchos dar el salto hacia una vivienda en solitario o en propiedad. Compartir piso se convierte en la opción utilizada para reducir el esfuerzo salarial que supone acceder al alquiler, especialmente en un contexto de precios máximos como el actual".