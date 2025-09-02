Comparto una cuenta con mi pareja y tiene una deuda pendiente: ¿me la pueden embargar?

Las cuentas bancarias son un producto financiero que permite a sus titulares administrar el dinero depositado en estas y llevar a cabo diferentes operaciones como transferencias, domiciliaciones o retirada de efectivo, entre otras. Muchas veces, cuando se comparte vida con una pareja o cuando se tiene un negocio con un socio, es habitual tener una cuenta conjunta para compartir gastos y gestionar fondos de forma común. No obstante, aunque son muchos los que tienen cuentas con otros titulares, la mayoría desconoce qué ocurre si uno de ellos tiene deudas pendientes o si estas cuentas pueden ser embargadas.

Una cuenta conjunta o compartida no es más que un producto bancario que permite a dos o más personas ser titulares de una misma cuenta, por lo que todos los cotitulares pueden operar libremente sobre ella, pudiendo ingresar dinero o disponer del saldo que consideren. No obstante, este tipo de cuentas también pueden ser embargadas si uno de los titulares acumula deudas impagadas y es objeto de un procedimiento de embargo. Pese a ello, esto no significa que la totalidad del dinero sea embargable de manera automática.

"El criterio habitual en estos casos es que solo se puede embargar la parte proporcional que corresponda al titular deudor. Es decir, si hay dos titulares, se considera que el 50% del saldo pertenece a cada uno, salvo que se demuestre lo contrario", tal y como explica el portal de reclamaciones reclamador.es.

Los casados en régimen de gananciales tienen bienes comunes, por lo que la cuenta conjunta podría ser embargada en su totalidad. Sin embargo, el artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) señala que "la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución". Y establece que "si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes".

En cambio, si un matrimonio está casado en separación de bienes, cada cónyuge mantendrá su patrimonio por separado. Por tanto, si uno de los dos tiene una deuda, solo se podría embargar su parte proporcional en la cuenta.

Cuantías inembargables

Ni la Administración Pública, las entidades financieras, ni el juez pueden quitar al deudor todo su dinero, sino que existen una serie de límites para protegerle. El artículo 607.1 de la LEC establece que es "inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional (SMI)". Teniendo en cuenta que el SMI se ha fijado este año en 1.184 euros en 14 pagas anuales, cada mes, el trabajador deberá quedarse con la cuantía establecida como salario mínimo, y, en caso de que no alcance esta cuantía, este cobrará su salario íntegro.

No obstante, si el salario que llega a la cuenta conjunta supera los 1.184 euros mensuales del SMI, la normativa vigente establece que se embargará conforme a la siguiente escala: