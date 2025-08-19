Competencia da vía libre a la reforma que reduce las obligaciones contables de pymes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha detectado riesgos para la competencia en la reforma que reduce las obligaciones contables de pymes, aunque ha propuesto justificar mejor los umbrales elegidos y sugiere medidas para evitar posibles efectos negativos.

La CNMC ha aprobado así el informe sobre el anteproyecto de ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa.

La reforma, que transpone normativa europea, permitirá que un mayor número de empresas (pymes) reduzcan sus obligaciones contables.

Entre otros efectos, más entidades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, quedar exentas de auditoría o ser consideradas pymes a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Con todo, la CNMC ha valorado positivamente la introducción de medidas de modulación para que operadores de diferente tamaño puedan competir en el mercado, como es el caso de las pymes.

Aunque no aprecia restricciones a la competencia que resulten innecesarias o desproporcionadas, la CNMC sugiere plantear la utilización de un instrumento de actualización automática de los umbrales al cumplirse ciertas circunstancias (por ejemplo, de inflación elevada) en el conjunto de la UE.

También recomienda reforzar la justificación de los umbrales elegidos en España dentro del margen que permite la normativa europea.

Además, sugiere minimizar potenciales efectos negativos de la normativa (por ejemplo, el que los operadores pueden ofrecer una menor fiabilidad de solvencia financiera frente a terceros inversores) con medidas complementarias.

Por último, plantea coordinar los nuevos umbrales con otros instrumentos europeos que también utilizan criterios de tamaño empresarial, como los relacionados con ayudas de Estado.