El turismo sigue tirando: crece un 7% el gasto de los visitantes, hasta los 105.000 millones de euros

El gasto total de los turistas internacionales hasta septiembre se eleva a 105.827 millones de euros, un aumento del 7% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de visitantes supera los 76,4 millones, con un crecimiento del 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior.

En septiembre el crecimiento fue más leve, de un 0,8%, con la llegada de 9,7 millones de turistas foráneos que dejaron en nuestro país 13.364 millones. En este caso, el gasto si ha crecido notablemente, ya que supone un 6% más que en septiembre de 2024.

Se consolida así la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, más moderado en este 2025 que el pasado año.

Los británicos suben su "ticket"

Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (18% del total) hasta septiembre y un aumento del 4,3% en el noveno mes, seguido de Alemania (11,7%), que disminuyó su gasto un -0,7% en el noveno mes, y Francia (7,5%), que lo hizo un -2,1%, también en septiembre. En el capítulo de gasto destaca en septiembre el conjunto de países de "resto del mundo", cuyo desembolso crece un 10,5% en tasa interanual.

Las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,5% del total), Canarias (17%) y Baleares (17,4%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de septiembre fueron Reino Unido (con casi 15,3 millones y un aumento del 4% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 10,2 millones y una ligera bajada del 0,1%), y Alemania (con más de 9,5 millones y un 1,4% más).

Turistas en la ciudad de Madrid Alberto R. Roldán La Razón.

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (15,8 millones de turistas y sin variación respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (13,7 millones y un 3% más) y Andalucía (11,5 millones, un 7,3% más).

En el mes de septiembre, cada turista gastó un promedio de 1.380 euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a septiembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,5% en tasa interanual, situándose en 204 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 0,3%.

En el mes de septiembre, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2,1 millones de visitantes que dejaron en España 2.555 millones de euros. A continuación, en segundo lugar, Alemania, con 1,2 millones de turistas y un gasto de 1.640 millones de euros; en tercer lugar, están los turistas procedentes de Francia, con alrededor de un millón de visitantes y un gasto de 998 millones de euros.

Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en septiembre, con 2.187.288 visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1,8%. Por su parte, Cataluña recibió un total de 2.020.003 visitantes (-1,4 %); en tercer lugar, está Andalucía con 1.479.709 (3,4%).

En consecuencia, las regiones con mayor peso en el gasto de los turistas en septiembre fueron Baleares (con el 21,3% del total), Cataluña (19,2%) y Andalucía (15,2%). El gasto de los turistas aumentó un 5,3% en tasa anual en Baleares, un 3,6% en Cataluña y un 7,6% en Andalucía.