CriteriaCaixa dispondrá de 8.000 millones de euros de inversión hasta 2030

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa, primer holding inversor en España que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación “la Caixa”, ha aprobado la adaptación de su Plan Estratégico al que presentó la Fundación el pasado mes de junio.

CriteriaCaixa, con base en una previsión razonable de la rentabilidad de su cartera, podrá disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones de euros, y prevé poner a disposición de la Fundación hasta 2030 más de 4.000 millones de euros de dividendo social para que ésta lo destine a programas sociales, de investigación y becas, y de cultura.

Para preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo, ha informado el holding en un comunicado.

En el marco de la presentación de la adaptación del plan estratégico a los empleados, el presidente de la Fundación "la Caixa" y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que "esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad. Aplicando políticas de inversión responsables y sostenibles que maximicen el impacto social positivo".

Por su parte, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacado la gran responsabilidad del holding como gestor del patrimonio de la Fundación y la "importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados. Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la Fundación". En este sentido ha agradecido a "todo el equipo de CriteriaCaixa su compromiso con este propósito y los valores de la entidad que nos convierten en un actor único en el ecosistema inversor europeo".