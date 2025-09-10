¿Hasta cuándo dura el Verano Joven 2025? La fecha final de la ayuda del Gobierno

El mes de septiembre no implica el final de las vacaciones. Muchos agendan sus viajes para estas fechas con el objetivo de ahorrar dinero y poder disfrutar de su destino sin la masificación propia de los meses de julio y agosto.

Por otro lado, una de las alternativas más destacadas es el desplazamiento en tren y autobús. Para ello, muchos ciudadanos omiten el uso del vehículo propio con la idea de evitar un mayor gasto. Y es que desde el Gobierno han impulsado un año más el programa de Verano Joven, una iniciativa del Ministerio de Transportes que aplica un descuento notable en los desplazamientos mediante el transporte nacional.

El objetivo no es solo aliviar la carga económica de las familias, sino también fomentar la movilidad, el turismo interno y el intercambio cultural entre comunidades. Este programa, que se ha convertido en un auténtico respiro para miles de estudiantes y jóvenes trabajadores, ofrece descuentos que abarcan desde billetes de tren de media y larga distancia hasta viajes en autobús y, en algunos casos, incluso servicios de transporte marítimo.

De esta manera, se eliminan muchas de las barreras económicas que antes limitaban los planes de verano, permitiendo que los jóvenes puedan descubrir rincones de España que quizá nunca habían visitado.

No obstante, este descuento no se ofrece de manera ilimitada, sino que cuenta con un rango de fechas disponible.

¿Cuándo acaba el verano joven 2025?

Tras dar comienzo el programa del Verano Joven el pasado 1 de julio de 2025, donde millones de españoles se han beneficiado de descuentos de hasta el 90% para facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público, la iniciativa tendrá su fin el 30 de septiembre de 2025.

Será a partir de entonces cuando los ciudadanos no podrán canjear en sus respectivas cestas de compra el código facilitado por el Gobierno, lo que implica un descuento notable en el precio final según el tipo de transporte.

Cómo aprovechar los últimos días de promoción

En caso de que algún ciudadano no tenga disponible el código de descuento, lo único que tiene que hacer es lo siguiente:

Accede a la web : ve al sitio oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para registrarte en el programa Verano Joven.

: ve al sitio oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para registrarte en el programa Verano Joven. Verifica tu identidad : puedes usar la plataforma Cl@ve o proporcionar tus datos personales para la validación.

: puedes usar la plataforma Cl@ve o proporcionar tus datos personales para la validación. Recibe tu código : recibirás un código personal, con un formato como JV25-DNI/NIE-XXXXX, en tu correo electrónico.

: recibirás un código personal, con un formato como JV25-DNI/NIE-XXXXX, en tu correo electrónico. Espera 24 horas : es necesario esperar al menos 24 horas desde tu registro para que el sistema verifique tu solicitud y tu código sea válido para la primera compra.

: es necesario esperar al menos 24 horas desde tu registro para que el sistema verifique tu solicitud y tu código sea válido para la primera compra. Añade tu billete a la cesta con el código : primero se deberá seleccionar el tipo de transporte, para después elegir el viaje que mejor convenga. por último, introduce el código en la opción de "añadir tarjetas de descuento y fidelización" o "Descuento y códigos promocionales".

: primero se deberá seleccionar el tipo de transporte, para después elegir el viaje que mejor convenga. por último, introduce el código en la opción de "añadir tarjetas de descuento y fidelización" o "Descuento y códigos promocionales". Finaliza la compra: Continúa con el proceso de pago y el descuento ya estará aplicado.

¿Qué descuentos existen?

En caso de hacer algún desplazamiento, estos son los descuentos disponibles:

Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Avant: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.

Servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

¿Cuándo volverá a estar activo el descuento?

Tras su fecha de fin el 30 de septiembre, los usuarios deberán esperar a que el Gobierno apruebe de cara al año que viene la iniciativa. En los últimos años, el programa ha estado disponible, por lo que se prevé que para 2026 vuelva a ser aplicado.

En este caso, los ciudadanos interesados podrán volver a beneficiarse a partir del 1 de julio de 2026 siempre y cuando sea aprobado.