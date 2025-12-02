¿Cuánto cobra un médico residente por guardia de 24 hotas en un súperfestivo de Navidad en España?

En plena campaña navideña, cuando millones de personas se preparan para celebrar en familia, los hospitales mantienen su actividad gracias a los médicos residentes que cibren guardias de 24 horas incluso en los días más señalados del año.

El sacrificio que implica este compromiso, -y la remuneración que reciben a cambio- ha reavivado la conversacion en TikTok después de que una joven que se encuentra estudiando el MIR publicara un vídeo viral explicando cuánto se cobra realmente por trabajar en estos “superfestivos”.

Su testimonio ha generado miles de comentarios y ha puesto el foco en un tema que vuelve cíclicamente a la actualidad: la situación salarial de los futuros especialistas.

¿Cuánto se gana en una guardia "superfestiva" en Navidad?

La joven explica que en días “superfestivos” como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes, se hacen guardias que no son opcionales: “No es algo que nosotros elijamos por ganar más dinero, sino que alguien tiene que estar esos días en el hospital”, afirma. Además, subraya que los turnos que realizan los médicos residentes durante las guardias son de 24 horas completas, lo que “muchas veces equivale a tres turnos de trabajo de una persona normal”.

La variaciones de salario

La creadora explica que el pago por estas guardias varía en función del lugar de España donde se realicen:

Según detalla, “los que menos cobran son los gallegos y los que más, los catalanes”. Ella misma está realizando la residencia en Madrid, desde donde comparte las cifras.

También aclara que las cantidades que muestra son precios brutos, a los que hay que restar el IRPF: “A este dinero hay que descontarle el IRPF, que es del 20% o más dependiendo de cada caso”. Aun así, en estas fechas especiales “lo que cobramos ese día equivale a más del 70% de nuestro sueldo habitual”.

Cifras por año de residencia (R1- R-4)

R1 (primer año)

"Cuando eres R1 tienes menos responsabilidad, con lo cual cobras menos"

Madrid: 28,44€/hora = 682,56€ por 24 horas

Galicia: 14,86 €/hora

Cataluña: 39,37 €/hora

R2 (segundo año)

“Hay un poquito más de responsabilidad, se cobra un poco más”

Madrid: 32,20€/hora = 796,80€

Galicia: 17,02 €/hora

Cataluña: 47,22 €/hora

R3 (tercer año)

Madrid: 37,96€/hora = 911,04€

Galicia: 19,17€/hora

Cataluña: 55,10€/hora

R4 (cuarto año)

“En mi caso, como R4, en Madrid se cobra a 42,72 la hora, es decir, 1.025,28 € la guardia”

Madrid: 42,72€/hora = 1.025,28

Galicia: 21,22€/hora

Cataluña: 58,72€/hora

Este vídeo que esclarece cifras, reaviva el debate sobre el reconocimiento de las condiciones laborales de quienes sostienen gran parte del sistema sanitario. La creadora concluye recordando que los datos son públicos: “Os cuento todo esto porque los precios son públicos… Os leo en comentarios y nos vemos. Hasta pronto”.