¿Cuánto quiere subir el Gobierno las cuotas de autónomos para 2026, 2027 y 2028? Así quedarían según el tramo de renta

La reunión de ayer de la Seguridad Social con los agentes sociales para delimitar las nueva cuotas trianuales de los autónomos terminó con el no rotundo de ATA, la asociación mayoritaria de este colectivo, después de que la nueva propuesta eleva las cuantías "de forma desmesurada", hasta en un 104,9% hasta 2028.

La propuesta para 2026 parte así de 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y llega hasta un máximo 796,24 euros para los que superen los 6.000 euros, con subidas de entre el 3,8% t el 34,9% en las 15 horquillas de rendimientos, según el documento que el Gobierno ha trasladado a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

Para 2027, el planteamiento del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros para el más elevado, y de cara a 2028, comienza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros. En comparación con 2025, en este último año del plan trianual los trabajadores por cuenta propia que mayores ingresos obtienen tendrían más que duplicar su cotización. Así quedarían las cuotas mensuales y las cuotas anuales.

Cuotas de autónomos anuales ATA

Seguridad Social defiende su propuesta

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recordado que la negociación de estos tramos sale del pacto cerrado en 2022 entre todas las partes para implantar un nuevo sistema progresivo para que los autónomos coticen según ingresos y tengan derecho así a mejores prestaciones. También han incidido en que la nueva propuesta deja las tres cuotas de los tramos más bajos entre los 217 y los 271 euros, por debajo de la mínima en 2022, año previo al inicio del nuevo sistema, cuando era de 294 euros.

ATA la tacha de "sablazo"

La propuesta ha sido recibida en la mesa con algunas críticas de las asociaciones de autónomos, especialmente de ATA que ha rechazado de plano el incremento. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado el planteamiento de "nuevo sablazo" y se ha quejado de que se plantee subir las cotizaciones en 200 euros anuales a quien no gana ni 3.000 euros. Asimismo, ha cuantificado, las cuotas subirán en 450 euros al año para quien gane 30.000, y entre 1.000 y 2.500 euros para quien gane más de 38.000 euros. "Y eso solo en 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Con el aval de ATA, no", ha dejado claro Amor.

Amor ha asegurado que está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios para que rechacen el decreto de subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia que les presentó ayer el Gobierno. "El Congreso va a tumbar este sablazo", ha dejado claro Amor en una entrevista este martes en Telecinco,

También ha rechazado el incremento el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La semana pasada celebraban que millones de españoles necesiten subsidios para salir adelante. Y ésta castigan a quienes pueden hacerlo con su esfuerzo", ha señalado en la red social X. "En España tiene que volver a merecer la pena trabajar", ha criticado Feijóo.

UPTA y UATAE

Desde UPTA han señalado que estudiarán la propuesta y han reclamado un tramo más bajo para autónomos del ámbito artístico o creadores de contenido que, estando dentro de otros regímenes ya afiliados, puedan ser autónomos siempre que sus ingresos no superen los 4.000 euros al año. "Los tramos de cotización se parecen mucho a los que todos acordamos poner en marcha en el año 2022", ha subrayado tras la reunión el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Y para UATAE esta propuesta inicial de Seguridad Social "no va en la línea adecuada al interrumpir la reducción de cuotas para los colectivos de autónomos de menores ingresos y más vulnerables". "La propuesta también tiene carencias importantes en materia de protección social", ha señalado en una nota la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.

En este punto, la propuesta de la Seguridad Social plantea la mejora de la prestación del cese de actividad (el denominado "paro de los autónomos") flexibilizando requisitos de acceso y con un "reconocimiento más rápido y homogéneo", evitando diferencias entre mutuas. También se plantea adaptarlo a sectores con ingresos variables o trabajos temporales, como el campo o la pesca, y se contemplan mejoras en otras prestaciones como la ayuda por cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades graves o por nacimiento y cuidado de menores.

Las negociaciones de esta mesa seguirán en las próximas semanas en aras de pactar ese nuevo esquema de cotización para los próximos tres años, así como las mejoras en la protección social del sistema.