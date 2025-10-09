Damm afianza su expansión global con su primera planta fuera de la Península Ibérica

Casi siglo y medio después de que el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm llegara a Barcelona huyendo de la guerra franco-prusiana, la compañía que fundó en el año 1876 ha cruzado, por primera vez, las fronteras de la Península Ibérica. Damm, convertido hoy en el mayor grupo cervecero español, inauguró ayer en la localidad inglesa de Bedford su primera planta internacional: The Damm Eagle Brewery, tras una inversión de 80,5 millones de euros.

El proyecto marca un antes y un después en la expansión global de la empresa y en su relación con el Reino Unido, su segundo mercado tras España, donde la marca Estrella Damm se ha consolidado como una de las cervezas premium más populares. Prueba de ello es la canción que dedican al futbolista Marc Cucurella, el lateral izquierdo internacional español que juega actualmente en el Chelsea londinense: «¡Cucurella! Come paella y bebe Estrella». El objetivo ahora de la compañía presidida por Demetrio Carceller es convertirse en la mayor cervecera independiente del país.

La fábrica –ubicada estratégicamente entre Londres y Birmingham– comenzó a envasar Estrella Damm en el año 2009, aunque la cerveza se seguía elaborando en la planta de Barcelona. Con la gran remodelación, sin embargo, se permitirá ahora duplicar la capacidad de producción hasta 1,8 millones de hectolitros anuales, con el objetivo de alcanzar los dos millones en 2027 gracias a un complejo tecnológicamente puntero. La máxima es garantizar que el mismo sabor que las elaboradas en Barcelona, manteniendo la receta original creada hace 149 años para adaptar las cervezas centroeuropeas más oscuras añadiendo arroz y así crear un sabor más ligero, adaptado a los gustos mediterráneos.

Durante la inauguración, el director general de Damm, Jorge Villavecchia, destacó que la apuesta va más allá del capital invertido: «Traemos conocimiento, innovación y una visión más digital y sostenible de la industria», afirmó, subrayando que el proyecto busca fortalecer tanto a Damm como al tejido económico británico.

En apenas tres años, Damm ha triplicado su plantilla en Reino Unido, pasando de 56 a 180 empleados en el país, y prevé seguir generando empleo directo en los próximos ejercicios. Además, el grupo pondrá en marcha en Bedford un acelerador de empresas emergentes dedicado a la innovación en el sector de bebidas, que servirá como incubadora de talento y también de laboratorio de nuevas marcas.

El salto británico llega en un momento de fuerte crecimiento internacional para la compañía. En 2024, Damm superó los 2.000 millones de euros de facturación por segundo año consecutivo y consolidó su presencia en más de 130 países. Su estrategia pasa por combinar tradición e innovación, manteniendo las recetas originales mientras explora nuevos segmentos como las bebidas sin alcohol y los refrescos «beyond beer».

El Reino Unido representa el 30% de su mercado internacional. En segundo lugar se encuentra China, donde opera a través de Estrella Damm Trading Co., Ltd. (Shanghai) y comercializa formatos exclusivos como botellas de un litro que pueden alcanzar los 40 euros en restaurantes premium.