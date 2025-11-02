Los dátiles egipcios inundan el mercado marroquí, hasta alcanzar el 31% de la cuota de mercado

Egipto consolida su liderazgo por tercer año consecutivo en el mercado marroquí de dátiles, en un contexto de intensa competencia entre los principales exportadores regionales, que alcanzaron aproximadamente 39.000 toneladas entre octubre de 2024 y agosto de 2025, equivalentes a 47,6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7% con respecto al año anterior y triplica la cifra de la temporada 2021/2022.

Este rápido crecimiento ha convertido a Marruecos en el principal destino mundial de los dátiles egipcios, representando más del 40% del total de las exportaciones egipcias de este producto, lo que refleja la creciente dependencia de Marruecos del mercado egipcio para satisfacer la demanda interna, especialmente con la proximidad de la temporada alta durante el Ramadán, informan medios del país vecino.

En cuanto a la cuota de mercado, los dátiles egipcios han alcanzado el 31% en el mercado marroquí esta temporada, en comparación con el 25% del año pasado y solo el 12% de hace tres años, mientras que las importaciones totales procedentes de otros países han disminuido. Además, plantea interrogantes sobre el futuro de los dátiles locales ante la fuerte competencia extranjera.