Delivery Hero, dueña de Glovo, dispara su resultado bruto de explotación un 71% en el primer semestre

Impulsada por la buena marcha de su negocio en Asia y por una mejora sustancial de márgenes, Delivery Hero disparó un 70,7% su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado en el primer semestre de 2025, hasta los 410,7 millones de euros. La multinacional alemana, propietaria de Glovo, acompañó este fuerte avance de la rentabilidad con un crecimiento sólido de sus ingresos, que ascendieron a 7.185,8 millones de euros, un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más tras ajustes por inflación, mientras que el valor bruto de las mercancías (GMV) procesadas se elevó a 24.615,9 millones de euros, lo que representa un 3,9% más en la comparativa absoluta y un 8,5% en la corregida.

"Aprovechamos nuestro sólido comienzo de año para acelerar el crecimiento y ampliar la rentabilidad en el segundo trimestre. Hemos batido nuevos récords diarios de pedidos y me siento especialmente animado por nuestro rendimiento en Asia, donde hemos observado una clara mejora tanto en los pedidos como en el crecimiento del GMV", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Delivery Hero, Niklas Östberg

"Logramos otro trimestre de sólida expansión de márgenes, mejorando nuestro Ebitda ajustado un 71 % en el primer semestre. Nuestra capacidad para equilibrar el crecimiento, la rentabilidad y la generación de efectivo se refleja en la sustancial mejora de 96 millones de euros en el flujo de caja libre", ha destacado Marie-Anne Popp, directora financiera de Delivery Hero.

La división en la región de Asia reportó a la compañía 2.175,5 millones de euros y la de Oriente Medio y Norte de África, 1.991,7 millones de euros, un 10,5% más y un 22,3% más que un año antes, respectivamente. Europa aportó 1.166,1 millones de euros, un 28,9% más, y el continente americano otros 512,6 millones de euros, un 21% más. A estas cantidades habría que sumar 1.521,2 millones de euros por la integración vertical de operaciones y detraer 181,3 millones de euros por consolidaciones.

En lo que respecta al segundo trimestre, la cifra de negocio fue de 3.662,5 millones de euros, un 18,6% más. Y el GMV se elevó un 2,9%, hasta los 12.243,4 millones de euros. La compañía destacó el impulso positivo del negocio asiático con el regreso del crecimiento en la región Asia-Pacífico y una mejora de la dinámica de crecimiento en Corea del Sur.

En cuanto a sus previsiones para el cierre del año, la multinacional calcula que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se quedará entre los 900 y 940 millones de euros frente al rango previo de 915 a 1.025 millones de euros. El flujo de caja libre será de 120 millones de euros, 80 millones menos. No obstante, los ingresos deberían repuntar entre un 22% y un 24% en valores comparables, mejor que la mejora del 17% al 19% que en la estimación inicial de abril.