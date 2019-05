Depósitos bancarios que nadan a contracorriente, ¿cuánto puedo ganar?

No es ningún secreto para los consumidores que los depósitos no pasan por su mejor momento. Durante los últimos años, gran parte de la correspondencia enviada por los bancos a sus clientes ha sido para anunciar que la rentabilidad de sus productos de ahorro se reducía. La excusa siempre ha sido la misma: el contexto actual de tipos de interés en mínimos.

Sin embargo, no todas las entidades han seguido la misma estrategia. En un mercado de rentabilidades raquíticas, en el que el interés medio de los depósitos en marzo fue del 0,05%, según el Banco de España, un producto de ahorro al 0,50 o al 1% es casi una joya. Los bancos lo saben y algunos están dispuestos a realizar el esfuerzo para seducir a nuevos clientes. Es el caso de Liberbank que acaba de lanzar un depósito a 24 meses con una rentabilidad máxima del 0,50% TAE para aportaciones de entre 3.000 y 20.000 euros.

Pero se puede ganar más, tanto en España como en el extranjero, donde los plazos fijos parecen haber corrido mejor suerte. Mientras que la media de los productos de ahorro nacionales se encuentra en mínimos, en la eurozona la rentabilidad media de los depósitos con un plazo de hasta dos años era en marzo del 0,30%, según el BCE.

Los mejores depósitos españoles

Liberbank no es la única entidad que ha roto la dinámica general del mercado para captar clientes que se siguen agarrando a los plazos fijos. Mientras la mayoría de los bancos pasan la tijera, la sucursal española de Banca Farmafactoring ha movido ficha en otra dirección. Su depósito a un año renta ahora al 1,31% TAE, mientras que hasta hace unos días su remuneración era del 1%. En realidad, todos los plazos comercializados por Banca Farmafactoring con una duración de entre uno y cinco años rentan ahora al 1,31% TAE. Otra medida que ha incorporado la entidad para atraer a nuevos clientes ha sido rebajar el importe mínimo de contratación de 10.000 a 5.000 euros, para hacer sus depósitos más accesibles.

Banca Farmafactoring opera bajo el FGD italiano, aunque sus depósitos se constituyen en España y están sujetos al régimen fiscal nacional, por lo que el cliente no tiene que preocuparse por el modelo 720. Un caso análogo sería el de ING, que opera bajo el FGD neerlandés, pero no requiere que el cliente se preocupe por su fiscalidad. Eso sí, los interesados en contratar el Depósito Facto deberán tener muy claro que no podrán recuperar su dinero hasta el vencimiento, ya que, a diferencia de la mayoría de los depósitos, la cancelación anticipada no está permitida.

En esta poco concurrida, pero atractiva batalla por aparecer primero en el ranking de los mejores depósitos, BFS juega un papel protagonista. Ofrece varios plazos fijos con una duración de entre uno y cinco años, contratables desde 50.000 euros y con una rentabilidad de hasta el 1,05% TAE. La entidad está adherida el FGD español.

WiZink también se cuela en la lista de las entidades que siguen apostado por ganar clientes a golpe de rentabilidad. Con tres plazos fijos a 18, 25 y 36 meses, la entidad española ofrece una rentabilidad de hasta el 0,80% TAE con la garantía del FGD nacional. Sus depósitos están disponibles desde 5.000 euros.

Otra entidad española que nada a contracorriente es Banco Pichincha, cuyo depósito a doce meses renta al 0,70% TAE y no tiene importe mínimo. La entidad, que está protegida por el FGD de nuestro país, rebajó la rentabilidad de su depósito en 0,10 puntos porcentuales en marzo, pero rectificó en abril y volvió a situar el interés de su depósito en el 0,70% contra todo pronóstico.

¿Y qué hay fuera de España?

Los que estén dispuestos a sacar los ahorros de nuestro país, algo cada vez más fácil gracias a Internet y cada vez más seguro, ya que todos los países de la UE cuentan con un FGD que garantiza hasta 100.000 euros por titular en cada entidad, pueden rascar también rentabilidades por encima del 1%.

Entidades como la italiana Banca Sistema, el portugués Haitong o el letón BlueOrange comercializan depósitos a medio y largo plazo con rentabilidades que oscilan entre el 1 y el 2%, todos garantizados por el fondo de garantía de cada país. La fintech alemana Raisin permite a los españoles acceder a los depósitos de estas tres entidades y de otros doce bancos europeos como el francés Younited Credit, el noruego Monobank o el maltés FimBank.