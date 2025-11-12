El dinero en efectivo se mantiene como el medio de pago más utilizado, aunque los dispositivos móviles recortan distancia

En una sociedad en la que cada vez se recurre más al pago con tarjeta o con el móvil, el dinero en metálico continúa siendo el método más utilizado por los españoles. Así lo ha revelado el Banco de España en su Estudio sobre Hábitos en el uso de Efectivo.

Un 57% de los consumidores utiliza el efectivo de forma habitual para sus compras en comercios, frente al 27% y 15% que recurren a tarjetas y dispositivos móviles, respectivamente.

En el uso diario, las tornas no son mucho más distintas. El metálico se mantiene en primer lugar con un 55%, mientras que las tarjetas y los dispositivos presentan un 28% y 16%.

El efectivo sigue aceptándose en la práctica totalidad del pequeño comercio y hostelería, mientras que la tarjeta y los dispositivos móviles son aceptados en el 94% y el 88% de estos establecimientos.

Los dispositivos móviles como medio de pago en comercios físicos solo gana entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 39%. El metálico se queda, en este caso, con un 32% y las tarjetas con el 28%.

Entre los 25 y 34 años, efectivo y sistemas electrónicos empatan en un 36%. Solo el 19% de los menores de 25 años que utilizan dinero en metálico de población cree que su uso disminuirá y solo el 4% de los mayores de 64 años cree que lo reducirá.

En términos generales, los encuestados que han utilizado este año el efectivo de manera similar o mayor que en 2024, el 80% considera que su uso será parecido al actual dentro de un año.

Cuando se habla de pagos entre particulares, Bizum viene pisando fuerte, con un 37%, aunque no puede ganar todavía al efectivo, metálico, que constituye un 57%. Pero sí consigue recortar distancias, pues, mientras la aplicación bancaria aumentó su uso en un 4% desde el año pasado, el papel monde cayó en un 6%.

Para acceder al dinero que utilizan principalmente en sus pagos en comercios físicos, el cajero sigue siendo el más popular, con un 80% de aceptación entre los españoles.