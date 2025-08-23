Una docente lleva 16 años de baja cobrando su sueldo íntegro, pero se niega a hacer el examen médico que la empresa le pide

Una profesora alemana ha sido sometida a un riguroso escrutinio judicial después de permanecer 16 años en baja médica. La docente, cuya identidad permanece en el anonimato, ha recibido su salario completo del departamento educativo de Renania del Norte-Westfalia, Alemania, desde 2009 sin reincorporarse a sus funciones.

La situación ha generado una significativa controversia legal que cuestiona los privilegios de los funcionarios públicos en el sistema educativo alemán. Las autoridades exigen que demuestre fehacientemente su incapacidad laboral o enfrente la pérdida de sus beneficios.

Según la constitución alemana, los profesores gozan de un estatus especial como beamte (funcionarios públicos), lo que les otorga derechos laborales únicos. Este privilegio les permite percibir salario completo durante bajas médicas indefinidas, una práctica que ha generado intensos debates sobre su posible uso inadecuado.

La profesora ha recibido casi un millón de euros durante su baja

La corte ha dictaminado que la docente debe someterse a un examen médico, rechazando su demanda contra la autoridad educativa. El tribunal ha considerado su prolongada ausencia como "realmente incomprensible" y ha confirmado el derecho de los empleadores a solicitar comprobantes de enfermedad.

Las cifras económicas son impresionantes: la profesora podría haber recibido aproximadamente 1 millón de euros en salarios durante estos 16 años. Cada mes, los docentes en su región pueden percibir hasta 6.174 euros, lo que significa alrededor de 72.000 euros anuales durante su baja.

La decisión judicial no solo implica un examen médico, sino también el pago de 2.500 euros en costos judiciales. Andreas Bartsch, presidente del sindicato de profesores estatal, ha calificado su comportamiento como "un golpe en la cara" para sus colegas, quienes han debido asumir su carga laboral, lo que ha puesto en el punto de mira las normativas que regulan las bajas laborales en el sector público alemán. La legislación actual permite a los beamte disfrutar de ausencias indefinidas con salario completo, lo que genera tanto protección como potenciales riesgos de abuso.