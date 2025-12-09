La economía azul, un sector de 23.000 millones que transforma la costa de Huelva

Kilómetros de arena de playas salvajes que se pierden en el horizonte, un sol que se despide cada día tiñendo de cobre las aguas y unas marismas sobre las que planean flamencos y águilas pescadoras, creando un espectáculo de biodiversidad en estos espacios naturales. Así respira la costa de Huelva, un paisaje donde la naturaleza aún conserva su voz. Pero este destino ofrece más que belleza, ya que guarda un tesoro menos visible, pero mucho más valioso: una economía azul que late al ritmo del mar y sabe a choco, sostenible, responsable y transformadora.

En este territorio atlántico situado en el extremo suroccidental de Andalucía, la economía azul tiene un papel fundamental. Son muchos los sectores como la pesca, el turismo o la gastronomía, entre otros, que utilizan los recursos marinos de manera responsable, generando un crecimiento económico y empleo a la vez que preservan la salud de los ecosistemas marinos.

"Aquí se respira economía azul, no solo es la pesca, sino todo el sector económico y riqueza que se genera a través del mar", asegura Emiliano Cabot, vicepresidente de la diputación de Huelva. La economía azul española emplea a más de 691.000 personas y genera alrededor de 23.000 millones de euros de valor agregado bruto.

Un barco pesquero en Isla Cristina Lonja Isla Cristina Lonja Isla Cristina

La pesca es un sector referente y un motor económico de la provincia de Huelva. Isla Cristina se sitúa en el litoral occidental de este territorio y nació como un pequeño núcleo estival de pescadores levantinos -sobre todo catalanes y valencianos- entre los siglos XVII y XVIII, atraídos por la abundancia de pesca en la zona. Actualmente, la pesca sigue siendo su actividad económica más destacada y el municipio alberga el puerto pesquero más importante de Andalucía, con la segunda lonja más grande de España, solo superada por la de Vigo. Esta localidad ha sabido conservar su esencia marinera mientras avanza hacia un modelo sostenible, donde las cofradías combinan las técnicas tradicionales con una gestión responsable que cuida el mar y a quienes viven de él.

La lonja de Isla Cristina es testigo de como los pescadores descargan toneladas y toneladas de pescado y marisco fresco que se subastan tres veces por día. Las cifras de Puertos de Andalucía confirman el liderazgo de Isla Cristina como motor pesquero regional, al registrar en 2023 ventas por 34,6 millones de euros. Los boquerones y sardinas son las principales especies que se venden en esta lonja y representan el 95% de la actividad. Sin embargo, también se pueden encontrar gambas, chirlas, chocos y cañaillas entre muchas otras especies.

Lonja Isla Cristina Lonja Isla Cristina Lonja Isla Cristina

Sin embargo, se ha observado un descenso de ventas en Isla Cristina respecto a 2022 -cuando la lonja alcanzó los 37,4 millones de euros-, lo que refleja un problema que va más allá de las oscilaciones del mercado: la falta de relevo generacional en el sector pesquero. Tal y como advierte Mariano García, representante y administrador de la lonja de Isla Cristina, cada vez hay más barcos que permanecen amarrados porque no son capaces de encontrar profesionales dispuestos a embarcarse y formar parte de la tripulación. Esta situación puede impactar directamente en la economía local y en la competitividad de uno de los puertos más importantes de Andalucía.

Producción de sal ecológica

La lonja no es el único ejemplo de economía azul, sino que otros muchos sectores y empresas onubenses muestran su conexión con los océanos, el mar y la costa, participando en este sistema económico sostenible.

Marsh Foods es una empresa con sede en las marismas de Isla Cristina que se dedica al cultivo ecológico de salicornia -también conocida como "espárrago de mar"- utilizando métodos naturales, sin pesticidas ni químicos, directamente en su entorno natural. Aunque este proyecto innovador comenzó su actividad en una azotea, este ha ido creciendo en los últimos años debido a su carácter sostenible y respetuoso con la biodiversidad. "Hacemos economía circular, casi no tenemos residuos", asegura Manuel Díaz, CEO de Marsh Foods. Aunque la salicornia se utiliza sobre todo en la cocina por sus numerosas propiedades nutricionales, su aplicación está empezando a expandirse a otros campos de investigación como la medicina para la prevención del ictus.

Por su parte, las Salinas del Alemán, en las marismas de Isla Cristina, han reactivado la producción artesanal de sal marina ecológica y flor de sal. Empleando métodos tradicionales que respetan el equilibrio del humedal, se han consolidado como un modelo de economía sostenible. Esta empresa familiar no solo ha revitalizado una tradición olvidada, sino que ha generado un nuevo atractivo cultural y turístico a través de visitas guiadas, talleres de recolección y baños terapéuticos en lagos de magnesio.

Las Salinas del Alemán Healing Planet Spain Healing Planet Spain

Asimismo, Ficolumé es una empresa de Huelva especializada en la producción artesanal de salazones y conservas de pescado, como la reconocida mojama de atún de Isla Cristina. Esta compañía también se integra en la economía azul al basar su modelo en el uso sostenible de los recursos marinos, manteniendo viva una tradición pesquera y salazonera local, generando valor económico y empleo.

Gastronomía sostenible

La cocina de la costa de Huelva refleja fielmente el territorio que la ve nacer: mariscos como gambas blancas, chocos, coquinas o mojamas se mezclan con verduras locales y vinos del Condado, creando una experiencia gastronómica auténtica.

Restaurantes como Doña Lola o Casa Luciano destacan por trabajar con ingredientes de kilómetro cero, minimizando el desperdicio y apoyando a cofradías y productores locales. Además, productores como Masiá, que cultiva y comercializa frutas de la zona, o Magasé, dedicado a la elaboración de vinos autóctonos, son socios estratégicos de esta red de sostenibilidad. Comer en la costa de Huelva no solo significa disfrutar de sabores únicos, sino también formar parte de un compromiso con la tradición y el territorio.

Gambas de Casa Luciano Healing Planet Healing Planet

En definitiva, la costa de Huelva es un referente de la economía azul que demuestra que es posible un crecimiento económico que preserva sus ecosistemas marinos.