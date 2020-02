Estos son los 10 artistas más escuchados en Spotify en 2018

2018 está llegando a su fin y son muchas las plataformas digitales que están publicando cuáles de sus contenidos han sido más demandados. Ese es el caso de Spotify, servicio de música en streaming, que ha desvelado qué música ha sido tendencia en la plataforma este año. O, dicho en otras palabras, los artistas más escuchados por sus usuarios.

Y lo más escuchado en Spotify ha sido...

Si hubiera que resumir la música más popular del año en solo unas palabras, los géneros que la definirían serían rap, trap, reggaetón y, en menor medida, pop.

El ranking lo encabeza el cantante Drake, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que es el autor del tema In My Fellings, canción que se viralizó sobre todo en verano por un reto viral que consistía en bajarse del coche en marcha y bailarla.

El TOP 3 lo completan los también raperos Post Malone y XXXTentacion, que desgraciadamente fue asesinado en junio de este mismo año.

El idioma español tiene especial representación a través de los ritmos latinos con cantantes como J Balvin, Ozuna y Bad Bunny.

También hay espacio para el artista Ed Sheeran y para una única mujer, Ariana Grande.

Este es el ranking completo de artistas más escuchados a nivel mundial:

1. Drake

2. Post Malone

3. XXXTENTACION

4. J Balvin

5. Ed Sheeran

6. Eminem

7. Ozuna

8. Bad Bunny

9. Khalid

10. Ariana Grande

Además, la plataforma ha habilitado una funcionalidad que te permite saber cómo has contribuido tú al ranking. Es decir, el número de horas que has dedicado a escuchar música en Spotify en 2018 y los artistas con los que más tiempo has pasado. ¿Tus gustos coinciden con los de la mayoría o marcas la diferencia?