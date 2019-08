Facebook da un paso más: entrará en tu mente para obtener datos

Coches voladores, trajes supersónicos, turismo a Marte... Puede que muchas de las cosas que nuestros antepasados imaginaban que pasarían en el futuro aún no hayan tenido lugar, pero con otras no van tan desencaminados. Y si no que se lo digan a Facebook, que podría protagonizar una de las revoluciones más impactantes de las redes sociales: leernos la mente.

La compañía de Mark Zuckerberg quiere más. Ya no se conforma con extraer datos de la navegación y publicaciones de sus usuarios, sino que quiere acceder directamente a nuestros pensamientos.

Lo cierto es que Facebook lleva años investigando sobre ello, tal y como demuestra el último estudio de la Universidad de California publicado en la revista Nature Communications. Concretamente, los investigadores colocaron láminas de electrodos en el cerebro de los participantes y detectaron las respuestas de preguntas simples.

La conclusión del estudio es clara: la actividad cerebral que se registra mientras la gente habla podría utilizarse para decodificar lo que dicen casi en tiempo real y transformarlo en texto en la pantalla de un ordenador.