El 57,7% teme una nueva burbuja inmobiliaria

Los excesos del mercado inmobiliario fueron una de las causas de la peor crisis económica sufrida en nuestro país. A partir de 2008, lo que había sido una fiesta especulativa que dejó grandes ganancias se tornó en funeral sin que casi nadie lo viera venir. Fue el estallido de la temida burbuja inmobiliaria. Hoy, diez años después, la subida descontrolada de los precios del alquiler en las grandes ciudades y de la compra de viviendas (sobre todo por inversores) han encendido todas las alarmas. ¿Es que no hemos aprendido nada en esta década de recortes y sacrificios?

El sondeo de NC Report para LA RAZÓN es bastante concluyente. Una mayoría de encuestados, un 57,7%, considera que España corre un serio riesgo de volver a las andadas. En concreto, son los más jóvenes, un 66,7% de entre 18 y 34 años, los que le están viendo las orejas al lobo. En lo que no parece haber ninguna discusión es en que la subida desorbitada de los precios del alquiler y la compra deberían hacernos recapacitar. Así lo cree el 78,2% de la muestra.

En cualquier caso, para que se vuelva a hinchar la burbuja resultaría obligada una mayor disposición de particulares y fondos de inversión a comprar sin mesura y, según el 56,1% de los entrevistados, aún no se da la coyuntura económica necesaria para que tal cosa suceda. Además, el 61,4% de los encuestados confía en que los bancos no vuelvan a dar crédito masivamente como en los años que precedieron a la debacle financiera de 2008. Aún no hemos llegado pues a ese punto de no retorno pero conviene no bajar la guardia.