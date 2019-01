El 80% de las entidades que operan en España ya ofrece al menos una ‘app’ para pagar con el móvil

Ocho de cada 10 bancos, el 79,4% de las entidades, ofrecen al menos una aplicación para poder pagar con el teléfono móvil, de acuerdo con un análisis de mercado realizado por el comparador financiero HelpMyCash.com, donde se ha analizado las ofertas de pago móvil de 35 entidades que operan en nuestro país. En un país donde el 93% de los jóvenes de entre 18 y 35 años espera pagar con el móvil en 2020, de acuerdo con un estudio de Ditendria y Visa, las entidades no tienen más remedio que adaptarse y ofrecer estos servicios.

Apple Pay, la aplicación más utilizada por los bancos

La plataforma de pagos a través de móviles de Apple es la más utilizada por los bancos que operan en España. En concreto, el 53% de las entidades permiten asociar sus tarjetas a Apple Pay, desde bancos tradicionales hasta neobancos como N26. La siguiente aplicación más utilizada es la de iupay!, pues un tercio (29,4%) de los bancos la ofrecen. En tercer y cuarto puesto, respectivamente, se encuentran Samsung Pay (26,5%) y Google Pay (20,6%).

Con respecto a las entidades que más opciones ofrecen a sus clientes, Bankia con su Cuenta_On permite utilizar las cuatro aplicaciones antes mencionadas, convirtiéndose en el único banco que tiene tanta variedad de apps de pago móvil. Después de Bankia, solamente el 15% de los bancos ofrece al menos tres de estas aplicaciones. Entre las opciones más populares tenemos la Cuenta Corriente de Openbank, que la podremos utilizar con Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay. Con la Cuenta Online Go de BBVA seremos capaces de vincular nuestras tarjetas tanto a Apple Pay como a Google Pay y iupay!. Santander es otra de las entidades que permiten el uso a sus clientes de las aplicaciones de Apple Pay, Samsung Pay y iupay! a través de cualquiera de sus cuentas como la Cuenta Smart o la 1|2|3.

¿Y si mi banco no tiene aplicación de pago con móvil?

Aunque el pago a través del teléfono se está convirtiendo ya en una opción popular entre los clientes, no todas las entidades están adaptadas a este método de pago. Aunque el 100 % de las entidades analizadas sí que tienen una aplicación móvil para la gestión de los distintos productos que tengamos contratados, no todos permiten pagar a través de un teléfono.

De hecho, el 20% de los bancos en nuestro país no oferta ninguna alternativa de pago móvil, en su mayoría pequeñas entidades, de acuerdo con el análisis de HelpMyCash.com. Aunque este pequeño detalle no significa que no podamos pagar con un teléfono si somos clientes de estas entidades. En el mercado existen otros tipos de aplicaciones que permiten asociar cualquier tarjeta Visa o Mastercard de cualquier banco como las apps Organge Cash.

Para utilizar el pago con móvil solamente será necesario descargarnos alguna aplicación que nos permita asociar nuestras tarjetas bancarias y un teléfono que cuente con la tecnología NFC. Además, solo podremos hacerlo en establecimientos físicos con datáfonos contactless o en tiendas online.