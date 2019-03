Como los Reyes Magos, el teletrabajo no existe. La posibilidad de realizar en el hogar las funciones que se desempeñarían en la oficina no es una opción extendida en el mercado laboral español. Nueve de cada diez ocupados no trabajó ningún día desde su domicilio particular durante el año pasado, según las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sólo un 4,3% se acoge a la modalidad de teletrabajo más de la mitad de sus días laborales, mientras que para un 3,2% sólo es una posibilidad para ocasiones puntuales. En total, 17,7 millones de personas tuvieron que desplazarse hasta su puesto de trabajo todos sus días laborales, 400.000 ocupados más que durante el año anterior. Por su parte, sólo 826.000 personas realizaron sus funciones desde casa, 17.000 más.

El teletrabajo no despega en España, a pesar de que dos de cada tres trabajadores declaran que tienen problemas para conciliar su jornada laboral con la vida personal o familiar con más frecuencia de la que desean, según un estudio sobre conciliación elaborado por la empresa de recursos humanos Adecco. El porcentaje se dispara hasta el 81,2% en el caso de las mujeres con hijos o cargas familiares.

En cuanto a las condiciones de trabajo, los últimos datos del INE reflejan que el 36,4% de los ocupados trabajó al menos un sábado al mes, porcentaje cinco décimas inferior al registrado en 2017, mientras que para un 60,3% de los ocupados, el sábado no formó parte de su semana laboral, una décima más que en el año anterior. En cuanto al domingo, el 22,2% de los ocupados trabajó al menos uno al mes, frente al 21,3% de 2017. El 13,2% de los ocupados trabajó en jornada nocturna (12,5% en 2017). Un 7,1% lo hizo ocasionalmente y un 6,1% en más de la mitad de los días que trabajó. El porcentaje de trabajadores nocturnos hombres (16,2%) superó al de mujeres (9,4%).