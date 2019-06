El Tesoro Público ha captado hoy 1.390 millones euros, dividido en 420 millones a tres meses y 970 millones a nueve meses. Los tipos de interés de ambas emisiones continúan en terreno negativo, y en el tipo de interés marginal de las letras a tres meses han sido del -0.471% y de las de nueve meses del -0.403%. La demanda de este tipo de deuda ha vuelto a superar notablemente la demanda, con una ratio de cobertura cuatro veces mayor al capital finalmente colocado.

Ante el actual clima de incertidumbre, los vencimientos a corto plazo son los más demandados por los inversores. En las últimas sesiones se ha producido una escalada en las tensiones en Oriente Medio, mientras que las negociaciones sobre la guerra comercial están estancadas. Además, los inversores continúan pendientes de conocer al sucesor de Theresa May, y la postura que tomara sobre el Brexit, así como de las negociaciones entre Bruselas e Italia sobre el objetivo de déficit.

En España, a pesar de que todavía no se ha anunciado una nueva formación de gobierno, los inversores siguen apostando por una estabilidad política. Los recientes cambios de postura de los bancos centrales, hacia una política monetaria más laxa, podría seguir reduciendo los diferenciales de deuda. Esta mañana, en Sintra, el presidente del BCE ha afirmado que no descarta bajar los tipos de interés, o implantar un nuevo programa de estímulo s si la inflación no deja de caer.

Joaquín Robles es analista de XTB