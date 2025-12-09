Las eléctricas alertan: Europa necesita un escudo anti apagón con fondos de la OTAN capaz de frenar ataques con drones

"El sistema energético europeo se ha convertido en la segunda línea de defensa de la sociedad civil, justo por detrás de la capacidad militar. Las crisis de los últimos años -desde la militarización del suministro de gas por parte de Rusia hasta los ciberataques y el sabotaje de infraestructuras- han puesto de manifiesto una dura realidad: si los sistemas energéticos fallan, todo lo demás falla". Así de contundente se muestra en un comunicado publicado hoy la patronal de las compañías eléctricas, Eurelectric.

En el mismo documento, se subraya que la electricidad abastece hoy "a una gama cada vez mayor de sectores esenciales, gracias a una generación limpia cada vez más descentralizada", lo que ha convertido la infraestructura eléctrica europea en un "objetivo prioritario para ataques físicos e híbridos", como se demostró en Ucrania.

Ante estas amenazas, las eléctricas demandan que la Unión Europea utilice el 1,5% del PIB comprometido con la OTAN para inversiones defensivas en reforzar la seguridad y resistencia de la red eléctrica, incluido prevenir y restaurar la red en caso de apagones.

"Garantizar el suministro de electricidad es un imperativo existencial para la UE", señala Eurelectric en una carta enviada a los ministros de Energía de los países de la UE, que se reunirán en Bruselas el próximo 15 de diciembre para debatir la seguridad del suministro.

Eurelectric propone que los Veintisiete empleen parte de los 250.000 millones de euros que podrían destinarse a inversiones relacionadas con la defensa, derivados del compromiso aliado de financiar hasta un 1,5 % del PIB en capacidades de seguridad, para reforzar el sector eléctrico.

En concreto, pide crear reservas de componentes esenciales, financiar sistemas de detección y neutralización de drones, mejorar la ciberseguridad y acelerar la capacidad de reparación rápida de infraestructuras dañadas.

"La preparación frente a ataques físicos y cibernéticos, la práctica de la respuesta y la planificación de la recuperación deben convertirse en la nueva norma", indica la organización, que defiende la realización de ejercicios conjuntos entre empresas, autoridades civiles y unidades militares para reforzar la capacidad de reacción.

Como segunda prioridad, Eurelectric pide "optimizar la autonomía estratégica abierta", de forma que la UE encuentre "un equilibrio adecuado entre poner fin a dependencias de importación y los costes derivados de requisitos estrictos de contenido local".

Por último, Eurelectric reclama garantizar un "suministro seguro de electricidad" mediante una planificación "holística" del sistema, mayores inversiones en nuevas infraestructuras seguras y mecanismos de mercado que permitan desplegar más recursos de flexibilidad, considerados esenciales para mantener el suministro "en cualquier escenario".

El mensaje de las eléctricas llega en la víspera de que la Comisión Europea presente un plan para reforzar las redes y acelerar la electrificación de la UE.