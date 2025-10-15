Elisa Arias, autónoma en Reino Unido: “No se pagan impuestos si se gana menos de 12.570 libras. Lo de España es un robo”

La nueva propuesta de la Seguridad Social chocó frontalmente la ATA, la asociación mayoritaria de los autónomos, en su última reunión. La propuesta para 2026 parte así de 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y llega hasta un máximo 796,24 euros para los que superen los 6.000 euros, con subidas de entre el 3,8% t el 34,9% en las 15 horquillas de rendimientos, según el documento que el Gobierno ha trasladado a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

Una medida muy polémica

Sin embargo, la nueva propuesta eleva las cuantías "de forma desmesurada", hasta en un 104,9% hasta 2028. Isabel Díaz Ayuso criticó a un Gobierno de España que quiere "acabar con los autónomos" por una medida que explica así: "Un autónomo que hoy cobra el salario medio tendrá que pagar 1.800 más en cotizaciones en 2028 de lo que está pagando hoy". Alberto Núñez Feijóo también cargó contra el Gobierno por el "siguiente sablazo" que prepara contra los autónomos, y proclamó que "en España tiene que volver a valer la pena trabajar" porque "ningún país puede salir adelante desde el castigo" a quien contribuye.

Al rechazo frontal de la oposición, de la principal asociación de autónomos, ATA, y las dudas de las otras dos, UPTA y Uatae, se ha sumado el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, que ya ha tachado como un "error" el planteamiento presentado por la ministra Elma Saiz. Por tanto, todo hace indicar que el "sablazo" de las cotizaciones de los autónomos nace muerto ya que PP, Junts, Vox, Sumar, CC y UPN lo rechazan.

La diferencia entre los autónomos en España y en Reino Unido

La indignación por la que sería la nueva cuota ha generado mucho malestar, pero la situación empeora al mirar al exterior. En la actualidad es muy sencillo comprobar debido el funcionamiento de diversos aspectos en otros países por la cantidad de información en internet y por las publicaciones de los españoles en el exterior en sus redes sociales. Elisa Arias, una trabajadora por cuenta propia en Reino Unido, explotó tras ver la noticia de las posibles nuevas cuotas: "Lo de España es un robo a mano armada".

Así es la cuota de autónomos en Reino Unido

Explica cómo funciona allí: "Soy autónoma en UK. Aquí no pagas cuota y no se declaran impuestos si facturas menos de 12,570 libras al año". Mayor es la diferencia con el IVA: "Y lo del IVA lo han cambiado, ahora no se paga hasta que se facturan más de 90,000 libras". Desde el 6 de abril de 2024, las contribuciones a la Seguridad Social para autónomos en el Reino Unido se estructuran en dos clases:

Clase 2: Ya no es obligatoria para los autónomos con ganancias superiores al umbral de beneficios pequeños (Small Profits Threshold), que para el año fiscal 2024/25 es de £6,725 . Sin embargo, los autónomos con ganancias entre £6,725 y £12,570 reciben créditos automáticos que protegen su historial de contribuciones, permitiéndoles acceder a beneficios como la pensión estatal. Los créditos no requieren pago y garantizan que se acumule crédito para la pensión estatal y otros beneficios, como el subsidio por maternidad o incapacidad. Aquellos con ganancias inferiores a £6,725 pueden optar por realizar contribuciones voluntarias a £3.45 por semana para proteger su historial de contribuciones.

(Small Profits Threshold), que para el año fiscal 2024/25 . Sin embargo, los autónomos con ganancias entre £6,725 y £12,570 reciben créditos automáticos que protegen su historial de contribuciones, permitiéndoles acceder a beneficios como la pensión estatal. Los créditos no requieren pago y garantizan que se acumule crédito para la pensión estatal y otros beneficios, como el subsidio por maternidad o incapacidad. Aquellos con ganancias inferiores a £6,725 pueden optar por realizar contribuciones voluntarias a £3.45 por semana para proteger su historial de contribuciones. Clase 4: Aplicable a los autónomos con ganancias superiores a £12,570. Para el año fiscal 2024/25, la tasa es del 6% sobre las ganancias entre £12,570 y £50,270, y del 2% sobre las ganancias que superen los £50,270.

Estas contribuciones se gestionan a través del sistema de autoliquidación, llamado Self Assessment, y es obligatorio registrar la actividad como autónomo ante HM Revenue and Customs (HMRC). La española finalizó su publicación en X totalmente indignada: "Ah, pero salid a la calle por una guerra en Oriente Medio. Prioridades".