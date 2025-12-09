¿Tu empresa debe darte cesta de Navidad? Esto dice la ley y cuándo puedes reclamarla

Jamón ibérico, queso, vino, turrones o polvorones son solo algunos de los productos habituales que suelen incluirse en las cestas de Navidad. Al igual que la compra de lotería, esta práctica se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en nuestro país: muchas empresas entregan estas cestas a sus empleados y clientes como gesto de agradecimiento por su trabajo. Sin embargo, a pesar de que cada vez más compañías se adhieren a esta costumbre, surge la duda: ¿están obligadas a ofrecer una cesta navideña? ¿Pueden los trabajadores reclamarla?

"Como norma general, ningún trabajador puede exigirle a su empresa que le dé una cesta de Navidad si nunca la ha recibido", tal y como explica el abogado laboralista Miguel Benito en su cuenta de TikTok. Es decir, que las compañías no están obligadas a entregar esta cesta con productos típicos, ya que no es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, si esta se ha entregado en repetidas ocasiones, la situación cambiará.

El abogado señala que, si la empresa ha entregado la cesta durante varios años seguidos, puede entenderse como un derecho adquirido: "La empresa no tiene derecho a suprimírtelo". Además, recuerda que diversas sentencias del Tribunal Supremo avalan esta postura y consolidan este tipo de beneficios como parte de la remuneración ordinaria.

Benito añade que, desde el punto de vista de la Seguridad Social, la cesta de Navidad constituye una retribución en especie y, por tanto, cotiza igual que cualquier otro salario. Esto supone que pasa a integrarse en la remuneración del trabajador y, por tanto, tributa. "Los trabajadores deberán tributar por la cesta de Navidad y la empresa deberá practicar el correspondiente ingreso a cuenta", explica la entidad financiera Bankinter.

En cuanto a las empresas que argumentan problemas económicos para mantener este obsequio, el abogado reconoce que pueden darse debates éticos o situaciones internas complejas, pero subraya que la ley es inequívoca: "Igual que el resto de salarios, si se sigue pagando durante unos años, se consolida y luego no se puede quitar tan sencillo de manera unilateral".

Asimismo, el trabajador podrá reclamar esta cesta si tiene su origen en un derecho reconocido por una norma, acuerdo o convenio, o en una condición más beneficiosa, siempre y cuando pueda probarlo ante un juez.