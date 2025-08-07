Endesa detecta más de 32.000 fraudes eléctricos en el primer semestre del año, siete cada hora

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado más de 32.000 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de más de 175 casos diarios o más de siete a la hora, con un consumo de electricidad equivalente al de unos 117.000 hogares.

Los principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana "indoor" -en el interior de pisos o edificios-, según ha explicado en una nota remitida este jueves, donde revela que, entre enero y junio, se han desmantelado seis de ellas en las zonas de distribución de Endesa.

De acuerdo con sus datos, el volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a 111 millones de kilovatios hora (KWh), el equivalente al consumo de más de 31.700 hogares.

La energética se remite al Informe Europeo sobre Drogas 2025, que indica que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la Unión Europea, de las que buena parte se cultivan en instalaciones "indoor".

Cada uno de estos invernaderos bajo techo -estima Endesa- demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados (m2).

La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraudes es un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana.

Prueba de ello es que se han registrado sucesos muy graves que han provocado heridos, e incluso muertes, por la alteración de las instalaciones para el robo de electricidad, insiste la compañía, que recuerda que España es el único país del entorno que no prevé penas de privación de libertad por estos fraudes.

"En el marco legal español, este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios de graves consecuencias", concluye.