Endesa notifica a la CNMC la compra de la comercializadora energética de MasOrange por 90 millones

Endesa ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la operación con MasOrange para adquirir por 90 millones de euros la comercializadora energética digital de la teleco, denominada Energía Colectiva, la cual cuenta con alrededor de 350.000 clientes de electricidad y gas.

Según consta en los registros de la CNMC, la notificación se produjo el pasado 6 de noviembre y se encuentra en primera fase, en la que podría ser autorizada por la vía rápida y sin compromisos, en un plazo inicial de un mes, si el regulador considera que no existen dudas de competencia significativas.

A finales de septiembre, MasOrange y Endesa anunciaron una operación que se enmarca en un acuerdo de comercialización de energía y telecomunicaciones con el cual aspiran a captar alrededor de un millón de clientes a través de ofertas personalizadas y servicios de alto valor añadido.

En concreto, Endesa podrá ofrecer su propuesta comercial de energía a los clientes de la teleco gracias a la experiencia de cliente diferencial de MasOrange, basada en la tecnología, la cercanía y la capacidad de adaptación.

Con alrededor de 30 millones de usuarios y una red de en torno a 1.500 tiendas exclusivas y sus canales digitales, MasOrange ofrece una relevante plataforma tecnológica para la distribución de energía.

Por otro lado, la eléctrica va a contar con MasOrange en la comercialización de servicios de telecomunicaciones para sus alrededor de siete millones de clientes de mercado de librea.