Entrega de premios al Voluntariado Corporativo Fundación Integra

Por segundo año consecutivo Fundación Integra ha celebrado su entrega de premios al voluntariado que ha congregado a más de 150 voluntarios corporativos. Con estos premios Fundación Integra quiere reconocer la labor de los voluntarios de empresas colaboradoras que comparten su experiencia y tiempo en ayudar a personas que se encuentran en exclusión social severa para que mejoren su empleabilidad y puedan encontrar un trabajo que les haga revertir su situación.

El acto tuvo lugar en el edificio de Bankia en las Torres Kio y contó con la presencia de la DG del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero, quién clausuró el evento; el Director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia, David Menéndez, y la Directora General de Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios.

Además, el acto contó con el testimonio de Jose Antonio que después de media vida entre las drogas, la cárcel y la calle, gracias a una segunda oportunidad, tener un trabajo le ha permitido comenzar de nuevo. “Toqué fondo y mi trabajo me ha devuelto la vida. Ahora no me reconozco. Trabajando me siento genial y todo el mundo lo nota, me ha cambiado hasta la actitud. Me siento orgulloso y mi familia también. Para haber estado donde he estado, ahora me siento útil. Siempre está el pasado, pero el pasado, pasado esta”, afirmó. Para él los voluntarios corporativos de la Escuela de Fundación Integra le aportaron “motivación, ganas tirar para adelante. Allí nadie te juzga, ni te pone cartelitos. Eres uno más”.

En la entrega de premios se reconoció el compromiso de cinco voluntarios particulares y seis empresas colaboradoras de la Fundación; Bankinter, Acciona, Grupo OHL, Santalucía, BNY Mellon y Mutua Madrileña. Los galardones fueron otorgados en siete categorías diferentes, una por cada letra que compone la palabra INTEGRA.

Con la letra I de Implicación se entregó a los voluntarios particulares que apoyan a la fundación en su día a día, en la gestión, haciendo seguimientos a los beneficiarios, guiándoles en sus procesos de coaching... Con la letra N de Novedad el premio recayó en los empleados de BANKINTER que han destacado por acometer el voluntariado corporativo desde la innovación, desarrollando talleres especiales, adaptados a cada grupo con el que comparten su tiempo y experiencia. ACCIONA recogió el premio a la Territorialidad, cuyos empleados realizan voluntariado corporativo en Madrid, Sevilla, Barcelona y próximamente en Baleares.