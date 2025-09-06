El envío de paquetes de todo el mundo a EE UU se hunde un 80% por las reformas aduaneras de Trump

Un total de 88 operadores postales (incluyendo la española Correos) han interrumpido sus servicios con Estados Unidos, generando una reducción superior al 80% en el tráfico postal hacia ese país. Esta situación sin precedentes surge tras la decisión estadounidense de eliminar la exención de derechos de aduana, los famosos 'de minimis', para pequeños paquetes, lo que afecta sobre todo a grandes plataformas de comercio electrónico chinas como Temu o Shein, pero también a pymes de todo el mundo e incluso a particulares.

La Unión Postal Universal (UPU), el organismo de Naciones Unidas que establece los estándares y reglas comunes para el envío de paquetería a lo largo y ancho del planeta, ha confirmado una disminución del 81% en el volumen de envíos hacia EE UU, afectando a operadores internacionales de renombre como Deutsche Post y Royal Mail.

La reforma de Trump elimina la exención arancelaria para paquetes con valor declarado hasta 800 dólares, obligando a transportistas a cobrar derechos de aduana por adelantado. Esta medida, originalmente dirigida a China y Hong Kong, se ha extendido globalmente con el objetivo declarado de combatir la evasión arancelaria y prevenir el envío de productos peligrosos.

La complejidad administrativa para recaudar y transferir estos costes arancelarios ha provocado que numerosos operadores postales suspendan temporalmente sus servicios. La UPU trabaja activamente en desarrollar una solución técnica que permita restablecer el flujo de envíos internacionales. El director general de la UPU, Masahiko Metoki, ha manifestado el compromiso de encontrar una solución técnica que facilite la reanudación de los servicios postales, aunque sin especificar plazos concretos.

La medida representa un punto de inflexión en el comercio postal internacional, generando desafíos logísticos y comerciales para operadores de todo el mundo. La comunidad postal global se encuentra en un momento de transición, adaptándose a regulaciones que transforman radicalmente los mecanismos tradicionales de envío internacional.

La UPU continúa monitoreando la situación, manteniendo informados a los operadores sobre el desarrollo de soluciones y la evolución de los procedimientos de cobro y transferencia de derechos.