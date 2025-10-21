Escribano: "No vamos a ser absorbidos, habrá una fusión con Indra y no hay ningún plan B"

El presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha dado por hecho que la operación que se analiza entre la empresa que representa y la tecnológica Indra será una "fusión" y que se llevará a cabo antes de finales de año.

"No vamos a ser absorbidos, lo que está encima de la mesa es una operación de fusión", ha afirmado contundente a un grupo de periodistas el presidente de Escribano, que es propietario de la compañía al 50% junto con su hermano Ángel Escribano, también presidente de Indra., según informa Efe

Durante una visita a las instalaciones EM&E en Alcalá de Henares (Madrid), ha explicado que se han contratado a los mejores bancos del mundo, como son Goldman Sachs y Morgan Stanley por parte de Indra y JP Morgan y el Santander por parte de Escribano. Todos ellos, están trabajando para llegar a un consenso.

Pero ha insistido en que no se trata de una operación monetaria. "No hay dinero encima de la mesa y, sobre todo, lo que no hay es ningún plan B por parte de Escribano", en el sentido de "si no me fusiono con Indra, vendemos la empresa a fulano", ha recalcado.

Javier Escribano, que es también consejero de Indra, ha explicado que el resultado de la operación es aunar capacidades industriales para crear una compañía de mayor tamaño que pueda "traccionar" al mundo de las pymes. "Queremos crear una compañía nacional de defensa pero también que las pymes y toda la cadena de valor que está en el sector se capacite, progrese y salga adelante", ha recalcado.

Ha insistido en que no se trata solo de crear empresas elefantiásicas, sino de generar empleo de calidad y cohesión territorial, y para ello, el objetivo es montar fábricas fuera de Madrid en sitios "donde antes no era muy popular".

Contrataciones

Escribano ha rechazado que la fusión vaya a conllevar una reducción de plantilla, sino todo lo contrario, se va a ampliar el número de empleados y se van a hacer contrataciones en todos los departamentos "porque tenemos los contratos para ello y tenemos la situación y el momento".

La plantilla de Escribano ronda los 1.700 empleados, 1.300 de ellos en la sede de Alcalá de Henares, y el resto repartidos entre las instalaciones de Córdoba, Cádiz, Jaén, Valencia, Huesca, Barcelona y Asturias.

Este año la empresa espera alcanzar una facturación de 480 millones de euros, una cifra que Javier Escribano ha asegurado que le gustaría superar, si bien ha reconocido que queda poco tiempo para cerrar el ejercicio.

Escribano es el principal accionista privado de Indra, al tener más un 14 % de representación en la tecnológica española, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene más del 28% del capital.