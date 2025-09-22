Escrivá vuelve a cargar contra las trabas y el retraso en la opa de BBVA: "Debían dedicar ya sus energías a otras cosas"

"La operación se está prolongando demasiado. No es deseable ver entidades mucho tiempo dedicando sus energías a la opa durante tanto tiempo, en vez de dedicarse a otras cosas". De esta manera, el el gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, ha reprochado a todas las partes la falta de celeridad y las trabas puestas a la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, que se ha prolongado durante casi un año y medio. "Hay que repensar en el futuro si no tendríamos que trabajar en un conjunto de normas que acortaran los plazos. Porque no es deseable tener a entidades tan importantes en el sistema bancario español dedicando muchas energías a este ministerio, energías que podrían dedicarse a otras cosas".

Escrivá, en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas, ha indicado que, "al menos", la decisión esta ya en manos de los accionistas, por lo que la resolución es "cuestión de días y se conocerá en octubre. Está ya muy cerca el final". Únicamente queda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe la modificación de la oferta por parte de BBVA y que Banco Sabadell opine de nuevo sobre la oferta, después de que la haya mejorado un 10%, al pasar a ser de una acción nueva de BBVA por 4,8376 del Sabadell, y que desde ahora será totalmente en acciones, por lo que desaparece los 0,70 euros que también incluía para que no tenga efectos fiscales para los accionistas que acudan al canje y eviten el pago de las plusvalías.

Según explicó el gobernador, tanto el Banco de España como el BCE "no tienen ya nada que decir, porque nuestro momento pasó. Ya nos pronunciamos sobre la solvencia y la reputación, y ahora son ya los accionistas los que decidirán". Pese a la presentación de esta nueva oferta por parte de BBVA, que debe ser ratificada por la CNMV, la fecha de vencimiento original, del 7 de octubre, apenas variará unos días.