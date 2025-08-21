España compra un 32% menos de gas a Rusia, que aún es el tercer mayor proveedor

Argelia se sitúa como principal suministrador de gas natural a España en junio (12.038 gigavatios hora; 43,6% del total), seguido de Estados Unidos (4.134 GWh; 15%) y Rusia (3.268 GWh; 11,8%).

En lo que va de año, las compras de gas ruso han caído un 32,7%, hasta los 26.208 GWh, pero se mantiene como el tercer mayor suministrador por detrás de Argelia (61.566 GWh) y EE UU (59.301 GWh).

Cabe destacar el alza de las compras de gas natural licuado a EE UU, que está cerca de sobrepasar a Argelia como mayor proveedor tras anotarse un aumento de casi el 80% en lo que va de 2025 frente a la caída del 7% de las compras a Argelia.

En los últimos doce meses, Argelia mantiene una posición más sólida, con 126.412 GWh suministrados, una bajada del 4,3%. EE UU se mantiene en segunda posición (83.114 GWh) tras aumentar sus ventas un 10,6% mientras que la caída del suministro de gas procedente de Rusia fue del 15,4%, hasta los 59.618 GWh.

Con estas cifras. Argelia cubrió el 35,9% de las importaciones del gas en los últimos doce meses; EE UU, el 23,6% y Rusia, el 16,9%.

Las importaciones netas de gas natural aumentaron un 3,7% frente a junio 2024 y suponen 25.173 GWh.

Disminuyen las importaciones realizadas a través de gasoducto (-20,8% frente a junio de 2024) mientras que aumentan las de GNL (+19,0%). En los últimos doce meses, las importaciones netas de gas natural (310.990 GWh) descienden un 2,3% interanualmente.

Marruecos, principal comprador

Por lo que respecta a las exportaciones, se situaron en junio en 2.415 GWh, disminuyendo un 40% frente a las del mismo mes del año precedente.

El 52,1% se exporta a través de gasoducto y el 47,9% restante en forma de GNL. Marruecos se sitúa como principal destino de las exportaciones (858 GWh; 35,5% del total), seguido de Francia (354 GWh; 14,6%).

En el año móvil, las exportaciones de gas natural se sitúan en 41.181 GWh (-17,1% interanual), el 67,9% realizadas por gasoducto y el 32,1% restante en forma de GNL.