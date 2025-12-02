España pierde 14.358 empleos en noviembre, pero el paro "oficial" baja en 18.805 personas por el maquillaje de los fijos discontinuos

España destruyó 14.358 empleos en noviembre, una caída menos pronunciada que la del mismo mes del pasado año, cuando se perdieron 30.051 empleos, pero la segunda mayor para el penúltimo mes del año desde la pandemia.

La hostelería ha sido uno de los sectores que más destrucción de empleo ha generado. La educación, el comercio y la construcción no han logrado mitigar esta caída.

Con estas cifras, el número total de ocupados sigue a las puertas de los 22 millones. En concreto, 21.825.233 ocupados, el nivel más elevado registrado hasta la fecha para un mes de noviembre.

El mercado laboral mantiene así su constante de fuerte pérdida de empleos en enero y agosto, y la más ligera de noviembre.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, una caída de 214.377 respecto al mes de octubre y de 5.279 respecto a los del mismo mes de hace un año. De estos, 534.997 contratos fueron de carácter indefinido que representan el 41,27% de todos los contratos.

Sin embargo, apenas un 17,5% de todos los contratos tuvieron la consideración de indefinidos a tiempo completo (226.124) en noviembre.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas, con 10.335.245 de media en noviembre. Son 247.902 ocupadas más que hace un año.

La cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados. Este grupo de trabajadores representa el 14,1% de la afiliación.

La paradoja de la caída del paro "oficial"

Por su parte, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).

La caída del paro pese a la destrucción de empleo tiene mucho que ver con que muchos trabajadores de la hostelería que no han renovado su contrato han pasado a figurar como fijos discontinuos en inactividad, que no computan como desempleados.

De hecho, en noviembre han subido con fuerza los demandantes de empleo en 63.000.

De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

El desempleo cayó especialmente en el sector Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%).

La caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino en el mes de noviembre. De esta manera hay 14.370 (-0,97%) mujeres desempleadas menos en relación al mes de octubre.

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. La caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad.