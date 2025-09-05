España pierde 37 pequeños comercios al día, víctimas de alquileres desmedidos y de grandes plataformas y superficies

Cada día, casi 37 pequeños comercios bajan la persiana de forma definitiva en España. En el último año, 13.638 pequeños negocios han cerrado sus puertas, víctimas de alquileres imposibles y la presión de grandes corporaciones y un mercado, según los últimos datos proporcionados por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). "Si no se actúa ya, la cifra de 13.600 cierres anuales será solo el principio de una desertificación comercial que empobrecerá a toda la sociedad", ha advertido la organización.

Cataluña, con 2.454 comercios menos, lidera la sangría. Le siguen Andalucía (-2.335), la Comunidad de Madrid (-1.539), Galicia (-1.187) y Castilla y León (-1.109). "Cada persiana que se baja es un golpe a la vida de los barrios, a la economía local y al modelo de ciudad sostenible que queremos defender, no hablamos solo de cifras, detrás de esos 37 cierres diarios hay autónomas y autónomos que han puesto su esfuerzo, su ahorro y su futuro en un proyecto que el mercado inmobiliario ha convertido en inviable", ha expresado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

El incremento "desmedido" de los precios de los alquileres de locales es "una de las causas estructurales más determinantes en esta oleada de cierres", advierte Uatae. El 43% de las trabajadores autónomos destina entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos mensuales al pago del alquiler de su local de trabajo, según datos del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por la organización de autónomos Uatae. Además, para un 47% de las y los autónomos el alquiler se ha convertido en el principal coste profesional. Esta presión erosiona la viabilidad de miles de pequeños comercios, especialmente en grandes ciudades.

Sin intervención política, la tendencia es clara, barrios vacíos, empleo precario y concentración del mercado en manos de grandes superficies y plataformas digitales, avisa Uatae. Para evitarlo, Landaburu ha subrayado que "urge abordar políticas que frenen esta sangría, limitar y regular los precios abusivos de los alquileres de locales, facilitar planes de digitalización para que el pequeño comercio pueda competir en condiciones justas y poner coto a la libertad horaria de las grandes superficies que operan en detrimento del comercio de proximidad".